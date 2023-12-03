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        Adıyaman'da silahlı saldırı güvenlik kamerasında

        Adıyaman'da bir kişiye silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 21:23 Güncelleme: 03.12.2023 - 21:34
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        Adıyaman'da silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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        Adıyaman'da bir kişiye silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ulucami Mahallesi Gölbaşı Caddesi'ndeki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabanca ile bir şahsa ateş etti.

        O sırada tabancadan çıkan mermi bir iş yerinin önündeki bavula isabet etti.

        Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde, henüz ismi belirlenemeyen bir kişinin yanında bulundurduğu tabancayı belinden çıkararak ateş etmesi ve o sırada başka bir şahsın elinden tutarak engellemeye çalışması görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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