Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Dede yadigarı semerciliği 50 yılı aşkın süredir ayakta tutuyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Ulucan, dedesinden ve babasından miras aldığı semercilik mesleğini 50 yılı aşkın zamandır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dede yadigarı semerciliği 50 yılı aşkın süredir ayakta tutuyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Ulucan, dedesinden ve babasından miras aldığı semercilik mesleğini 50 yılı aşkın zamandır sürdürüyor.

        Kentte bir dönem birçok ustanın icra ettiği semerciliğin son temsilcilerinden olan Ulucan, küçük yaşlarda başladığı mesleğini aynı dükkanda sürdürüyor.

        Yük ve binek hayvanlar için semer, palan (eyer) heybe ve çeşitli ekipmanları tamamen el emeğiyle üreten Ulucan, her sabah açtığı dükkanında ata yadigarı zanaatını icra ediyor.

        - "Eskiden bu işler köylülerin eli ayağıydı"

        Semer ustası Ulucan, AA muhabirine, mesleğe çocukluğunda başladığını söyledi.

        Mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü anlatan Ulucan, şöyle devam etti:

        "Biz bu işi üçüncü kuşak olarak yapıyoruz. Babamızın, dedemizin mesleği. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Bizim işimiz köylüyle. Köylü gelirse işimiz oluyor, gelmezse olmaz. Eskiden bu işler köylülerin eli ayağıydı. Bununla gider, bununla gelirdi, yükünü bununla taşırdı, geçimini bununla sağlardı ama şimdi teknoloji ilerledi, makineler çıktı. Haliyle bizim işlere olan ihtiyaç azaldı."

        Palanları şimdilerde çobanların tercih ettiğini anlatan Ulucan, "Yine de tamamen bitmiş değil. Mesela traktörü olmayan, ekipmanı olmayan köylüler hala geliyor. Dağda gezen çoban, hayvanıyla birlikte dolaşırken heybesini atıyor, yiyeceğini içeceğini içine koyuyor, onunla geziyor. Biz de elimizden geldiğince bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"

        Benzer Haberler

        Vücuduna çamaşır suyu enjekte eden genç hastaneye kaldırıldı
        Vücuduna çamaşır suyu enjekte eden genç hastaneye kaldırıldı
        Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
        Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
        Adıyaman Üniversitesinden kırsal kalkınma için salep hamlesi
        Adıyaman Üniversitesinden kırsal kalkınma için salep hamlesi
        Anne-babasını depremde kaybeden Mehmet Ali sporla hayata sarıldı; Avrupa şa...
        Anne-babasını depremde kaybeden Mehmet Ali sporla hayata sarıldı; Avrupa şa...
        Trafikte makas atan sürücüye ceza yağdı
        Trafikte makas atan sürücüye ceza yağdı
        Çamgazi Baraj Göleti yeniden doldu
        Çamgazi Baraj Göleti yeniden doldu