        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da özel eğitim alan öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel eğitim alan öğrenciler, fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:44
        Adıyaman'da özel eğitim alan öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde özel eğitim alan öğrenciler, fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşadı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Özel eller fidanı toprakla buluşturuyor" etkinliğinde 30 özel eğitim gören öğrenci fidan dikimi gerçekleştirdi.

        İlçe Müftülüğü ve jandarmanın destek verdiği fidan dikme etkinliği Kahta Spor Salonu bahçesinde yapıldı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, engellilere yönelik duyarlılığın artırılması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini, çocukların fidan dikerken aldıkları mutluluğun paha biçilemez olduğunu, bu ve buna benzer faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.

