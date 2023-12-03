Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte durumundan şüphelendiği H.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ve arazide yaptıkları çalışmada 6 kilo 15 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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