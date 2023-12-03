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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:23
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte durumundan şüphelendiği H.Ç'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ve arazide yaptıkları çalışmada 6 kilo 15 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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