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        Adıyaman'da kamyonetten akü çalan şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da park halindeki kamyonetten akü çalınmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:30
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        Adıyaman'da kamyonetten akü çalan şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da park halindeki kamyonetten akü çalınmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde Halit Kara'ya ait park halindeki 02 HV 553 plakalı kamyonetin aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, eşkali belirlenen şüpheli Ç.Y'yi yakaladı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Öte yandan çalınan akü ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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