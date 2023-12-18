Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yolda yürürken otomobilin çarptığı Abdurrahman Coşkun (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Abdurrahman Coşkun'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpan araç olay yerinden hızla kaçarken, yaralanan Abdurrahman Coşkun ise kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Coşkun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Abdurrahman Coşkun'un cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.