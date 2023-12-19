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        Adıyaman'daki mahalle muhtarları yapımı devam eden kalıcı konutları gezdi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da mahalle muhtarları kentte yapımı süren kalıcı konutları ve örnek daireleri yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:46
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        Adıyaman'daki mahalle muhtarları yapımı devam eden kalıcı konutları gezdi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da mahalle muhtarları kentte yapımı süren kalıcı konutları ve örnek daireleri yerinde inceledi.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, Örenli ve İndere bölgesinde yapımı süren kalıcı konutları mahalle muhtarlarına tanıttı.

        Örenli'de bir kısmı tamamlanma aşamasına gelen konutları gezen mahalle muhtarları, örnek daireyi de inceledi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Varol, kalıcı konutların hızlı şekilde ilerlediğini ve kendisinin çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

        İklim koşullarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Vali Varol, "Tüm gayemiz kalıcı konutların bir an evvel teslim edilerek vatandaşlarımızın geçici barınma ortamından çıkarılması" dedi.

        Kentte yapımı devam eden konutlar hakkında bilgi veren Varol, "Bu kapsamda önce Örenli bölgesine geldik burada 3 bin 34 konut yapılıyor ve daha sonra ise İndere bölgesinde 16 bin 433 konumuzun inşaatı, inşaatların geldiği aşamalar, örnek daireleri göreceğiz." diye konuştu.

        Vali Varol, muhtarların kendi mahallesindeki vatandaşlara bu çalışmaları anlatacağını kaydetti.

        Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise çalışmaları beğendikleri söyledi.

        Taş, alandaki 400'e yakın konutun bitmiş durumda olduğunu anlatarak, "Erken bitmiş olması bizi sevindiriyor. Müthiş bir çalışma var. İnsanlarımız burada güzel yaşam sürecek artık deprem korkusu olmayacak. Devletimize ve büyüklerimize teşekkür ederim. Büyük gurur duydum. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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