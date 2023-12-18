Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Pınarbaşı Mahallesi'nde yolda yürüyen Abdurrahman Coşkun'a sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Coşkun, sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Coşkun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.