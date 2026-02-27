Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da vidanjörün çarptığı kişi öldü

        Adıyaman'da vidanjörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 27.02.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Adıyaman'da vidanjörün çarptığı kişi öldü

        Adıyaman'da vidanjörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Adıyaman Belediyesine ait, C.T. idaresindeki 02 BB 746 plakalı vidanjör, Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kişiye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi.

        Ceset, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü C.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

