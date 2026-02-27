Adıyaman'da vidanjörün çarptığı kişi öldü

Adıyaman'da vidanjörün çarptığı kişi hayatını kaybetti.



Adıyaman Belediyesine ait, C.T. idaresindeki 02 BB 746 plakalı vidanjör, Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen kişiye çarptı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi.



Ceset, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Sürücü C.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

