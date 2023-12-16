Adıyaman'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte ve gümrük kaçağı içki olduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1138 litre şarap, 20 litre etil alkol, iki ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.G, A.H. ve M.İ, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.