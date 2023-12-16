KAR GELİYOR | Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı! - Hava durumu son dakika

KAR GELİYOR | Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı! - Hava durumu son dakika

Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı! Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor.

300-400 METRENİN ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR AA'da yer alan habere göre yağışların 300-400 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun (20 santimetre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT UYARISI Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak! Haberi Görüntüle İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var! Haberi Görüntüle