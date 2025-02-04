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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor - Emlak Haberleri

        Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasında Bakan Şimşek birinci önceliklerinin enflasyonu aşağı çekmek olduğunu söylerken konut fiyatlarına yönelik "Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor" dedi. Bakan Şimşek ayrıca kur hedefleri olmadığını, program işe yaradıkça kurda yükselişin tolere edilebileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:58
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        Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg Zirvesi'nde konuştu.

        BloombergHT'nin haberine göre zirvede konuşan Bakan Şimşek, birinci önceliklerinin enflasyonu aşağı çekmek olduğunu söyledi.

        Bakan Şimşek ABD'nin Avrupa dahil pek çok ülkeye ek gümrük vergisi planına yönelik soruya ise "Biz zaten yüksek tarife standardındayız. Bu yüzden ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz" yanıtını verdi.

        "Enflasyon düşecek ama piyasadaki şüpheleri anlıyorum" diyen Bakan Şimşek "Büyüme geçici olarak tarihi standarta göre biraz düşük" dedi.

        Konut fiyatlarına değinen Bakan Şimşek "Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor" diye konuştu.

        "TL'deki hareketlerden şu anda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamıyoruz" diyen Bakan Şimşek ayrıca "Kur hedefimiz yok. Program işe yaradıkça kurda yükselişi tolere edebiliriz" diye ekledi.

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