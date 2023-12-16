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        Haberler Ekonomi Emlak Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal Caddesi'nde - Emlak Haberleri

        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal Caddesi'nde

        Uluslararası bir gayrimenkul danışmanlık şirketi, dünyadaki önemli alışveriş caddelerinin kiralarını inceledi. İstiklal Caddesi'nde yaşanan yıllık kira artışı, diğer caddelere fark attı. İşte en yüksek kira ödenen caddeler ve yıllık fiyat değişimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:17
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        1

        Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünya genelinde sınıfının zirvesinde yer alan ana konumlardaki kiralara odaklanarak hazırladığı ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2023’ raporunu yayınladı.

        2

        Sıralamada 2023 yılında metrekarede yıllık 2.500 euroluk kira artışı ile 31’inci sıradan 20’nci sıraya yükselen İstiklal Caddesi ise yüksek enflasyon nedeniyle kiraların bir önceki yıla göre yüzde 127 gibi şaşırtıcı bir oranda artmasıyla dikkat çekerken, dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerindeki kira büyüme oranlarını açık ara geride bıraktı.

        3

        Bu kapsamda İstanbul’u yüzde 33 artış ile Arjantin’deki Calle Florida Caddesi, yüzde 20 ile Milano’daki Via Montenapoleone Caddesi ve yüzde 17 ile Vietnam’daki Dong Khoi Caddesi izlerken, diğer şehirlerin ana caddelerindeki oranlar bu oranların çok altında yer aldı.

        4

        Avrupa’daki 57 ana alışveriş caddesi arasındaki kira değeri sıralamasında 2023 yılında 45’inci sıradan 36’ya yükselen İstanbul, bir önceki yıla oranla yüzde 120’lik kira büyümesiyle Avrupa’da en güçlü kirasal büyümenin yaşandığı cadde konumunda. Avrupa’nın diğer şehirlerindeki yıllık değişim oranları ise oldukça sınırlı düzeyde gerçekleşti.

        5

        DÜNYA GENELİNDE ANA CADDELER SIRALAMASI

        1

        Ülke: ABD

        Şehir: New York

        Cadde: Beşinci Cadde (49'dan 60.caddeye kadar)

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €20,384

        Fiyat artışı: %0

        6

        2

        Ülke: İtalya

        Şehir: Milano

        Cadde: Via Monte Napoleone

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €18,000

        Fiyat artışı: %20

        7

        3

        Ülke: Çin

        Şehir: Hong Kong

        Cadde: Tsim Sha Tsui (ana cadde mağazaları)

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €15,219

        Fiyat artışı: %4

        8

        4

        Ülke: Birleşik Krallık

        Şehir: Londra

        Cadde: Bond Caddesi

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €14,905

        Fiyat artışı: %0

        9

        5

        Ülke: Fransa

        Şehir: Paris

        Cadde: Şanzelize Caddesi

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €11,414

        Fiyat artışı: %0

        10

        6

        Ülke: Japonya

        Şehir: Tokyo

        Cadde: Ginza

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €9,299

        Fiyat artışı: %0

        11

        7

        Ülke: İsviçre

        Şehir: Zürih

        Cadde: Bahnhofstrasse

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €9,243

        Fiyat artışı: %1

        12

        8

        Ülke: Avustralya

        Şehir: Sidney

        Cadde: Pitt Street Mall

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €7,612

        Fiyat artışı: %0

        13

        9

        Ülke: Güney Kore

        Şehir: Seul

        Cadde: Myeongdong

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €6,542

        Fiyat artışı: %5

        14

        10

        Ülke: Avusturya

        Şehir: Viyana

        Cadde: Kohlmarkt

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €5,160

        Fiyat artışı: %2

        15

        11

        Ülke: Çin

        Şehir: Şangay

        Cadde: West Nanjing Caddesi

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €5,060

        Fiyat artışı: %5

        16

        12

        Ülke: Singapur

        Şehir: Singapur

        Cadde: Orchard Caddesi

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €4,395

        Fiyat artışı: %2

        17

        13

        Ülke: Vietnam

        Şehir: HCMC

        Cadde: Dong Khoi

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,977

        Fiyat artışı: %17

        18

        14

        Ülke: Almanya

        Şehir: Münih

        Cadde: Kaufinger/Neuhauser

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,840

        Fiyat artışı: %0

        19

        15

        Ülke: Yunanistan

        Şehir: Atina

        Cadde: Ermou

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,480

        Fiyat artışı: %5

        20

        16

        İrlanda

        Şehir: Dublin

        Cadde: Grafton Caddesi

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,024

        Fiyat artışı: %0

        21

        17

        Ülke: İspanya

        Şehir: Barselona

        Cadde: Passeig de Gracia

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,000

        Fiyat artışı: %9

        22

        18

        Ülke: Hollanda

        Şehir: Amsterdam

        Cadde: P.C. Hooftstraat

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,800

        Fiyat artışı: %0

        23

        19

        Ülke: Çekya

        Şehir: Prag

        Cadde: Parizska Caddesi

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,700

        Fiyat artışı: %0

        24

        20

        Ülke: Türkiye

        Şehir: İstanbul

        Cadde: İstiklal Caddesi

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,500

        Fiyat artışı: %120

        25

        21

        Ülke: Malezya

        Şehir: Kuala Lumpur

        Cadde: Suria KLCC

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,351

        Fiyat artışı: %5

        26

        22

        Ülke: Hindistan

        Şehir: Yeni Delhi

        Cadde: Khan Market

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,208

        Fiyat artışı: %3

        27

        23

        Ülke: Norveç

        Şehir: Oslo

        Cadde: Nedre Slottsgate

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €1,946

        Fiyat artışı: %0

        28

        24

        Ülke: Kanada

        Şehir: Toronto

        Cadde: Bloor Caddesi

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €1,883

        Fiyat artışı: %0

        29

        25

        Ülke: Danimarka

        Şehir: Kopenhang

        Cadde: Strøget (Vimmelskaftet dahil)

        Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €1,743

        Fiyat artışı: %2

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