Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal Caddesi'nde
Uluslararası bir gayrimenkul danışmanlık şirketi, dünyadaki önemli alışveriş caddelerinin kiralarını inceledi. İstiklal Caddesi'nde yaşanan yıllık kira artışı, diğer caddelere fark attı. İşte en yüksek kira ödenen caddeler ve yıllık fiyat değişimi...
Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünya genelinde sınıfının zirvesinde yer alan ana konumlardaki kiralara odaklanarak hazırladığı ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2023’ raporunu yayınladı.
Sıralamada 2023 yılında metrekarede yıllık 2.500 euroluk kira artışı ile 31’inci sıradan 20’nci sıraya yükselen İstiklal Caddesi ise yüksek enflasyon nedeniyle kiraların bir önceki yıla göre yüzde 127 gibi şaşırtıcı bir oranda artmasıyla dikkat çekerken, dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerindeki kira büyüme oranlarını açık ara geride bıraktı.
Bu kapsamda İstanbul’u yüzde 33 artış ile Arjantin’deki Calle Florida Caddesi, yüzde 20 ile Milano’daki Via Montenapoleone Caddesi ve yüzde 17 ile Vietnam’daki Dong Khoi Caddesi izlerken, diğer şehirlerin ana caddelerindeki oranlar bu oranların çok altında yer aldı.
Avrupa’daki 57 ana alışveriş caddesi arasındaki kira değeri sıralamasında 2023 yılında 45’inci sıradan 36’ya yükselen İstanbul, bir önceki yıla oranla yüzde 120’lik kira büyümesiyle Avrupa’da en güçlü kirasal büyümenin yaşandığı cadde konumunda. Avrupa’nın diğer şehirlerindeki yıllık değişim oranları ise oldukça sınırlı düzeyde gerçekleşti.
DÜNYA GENELİNDE ANA CADDELER SIRALAMASI
1
Ülke: ABD
Şehir: New York
Cadde: Beşinci Cadde (49'dan 60.caddeye kadar)
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €20,384
Fiyat artışı: %0
2
Ülke: İtalya
Şehir: Milano
Cadde: Via Monte Napoleone
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €18,000
Fiyat artışı: %20
3
Ülke: Çin
Şehir: Hong Kong
Cadde: Tsim Sha Tsui (ana cadde mağazaları)
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €15,219
Fiyat artışı: %4
4
Ülke: Birleşik Krallık
Şehir: Londra
Cadde: Bond Caddesi
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €14,905
Fiyat artışı: %0
5
Ülke: Fransa
Şehir: Paris
Cadde: Şanzelize Caddesi
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €11,414
Fiyat artışı: %0
6
Ülke: Japonya
Şehir: Tokyo
Cadde: Ginza
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €9,299
Fiyat artışı: %0
7
Ülke: İsviçre
Şehir: Zürih
Cadde: Bahnhofstrasse
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €9,243
Fiyat artışı: %1
8
Ülke: Avustralya
Şehir: Sidney
Cadde: Pitt Street Mall
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €7,612
Fiyat artışı: %0
9
Ülke: Güney Kore
Şehir: Seul
Cadde: Myeongdong
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €6,542
Fiyat artışı: %5
10
Ülke: Avusturya
Şehir: Viyana
Cadde: Kohlmarkt
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €5,160
Fiyat artışı: %2
11
Ülke: Çin
Şehir: Şangay
Cadde: West Nanjing Caddesi
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €5,060
Fiyat artışı: %5
12
Ülke: Singapur
Şehir: Singapur
Cadde: Orchard Caddesi
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €4,395
Fiyat artışı: %2
13
Ülke: Vietnam
Şehir: HCMC
Cadde: Dong Khoi
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,977
Fiyat artışı: %17
14
Ülke: Almanya
Şehir: Münih
Cadde: Kaufinger/Neuhauser
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,840
Fiyat artışı: %0
15
Ülke: Yunanistan
Şehir: Atina
Cadde: Ermou
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,480
Fiyat artışı: %5
16
İrlanda
Şehir: Dublin
Cadde: Grafton Caddesi
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,024
Fiyat artışı: %0
17
Ülke: İspanya
Şehir: Barselona
Cadde: Passeig de Gracia
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €3,000
Fiyat artışı: %9
18
Ülke: Hollanda
Şehir: Amsterdam
Cadde: P.C. Hooftstraat
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,800
Fiyat artışı: %0
19
Ülke: Çekya
Şehir: Prag
Cadde: Parizska Caddesi
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,700
Fiyat artışı: %0
20
Ülke: Türkiye
Şehir: İstanbul
Cadde: İstiklal Caddesi
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,500
Fiyat artışı: %120
21
Ülke: Malezya
Şehir: Kuala Lumpur
Cadde: Suria KLCC
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,351
Fiyat artışı: %5
22
Ülke: Hindistan
Şehir: Yeni Delhi
Cadde: Khan Market
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €2,208
Fiyat artışı: %3
23
Ülke: Norveç
Şehir: Oslo
Cadde: Nedre Slottsgate
Yıllık kira ortalaması (m2 bazında): €1,946
Fiyat artışı: %0