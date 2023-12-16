Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda eşkali belirlenen H.K, R.Ö, F.T. ve T.U'yu adreslerine düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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