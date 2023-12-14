Adıyaman'da huzur ve güven uygulaması yapıldı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 231 kişi ile 31 aracı sorguladı.

Ayrıca denetimlerde 31 araç, 9 umuma açık iş yeri, 2 metruk bina, 2 park ve bahçe kontrol edildi.