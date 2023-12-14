Depremde Adıyaman'da 2 apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da 9 kişinin öldüğü iki apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da 9 kişinin öldüğü iki apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu çerçevede Adıyaman'da yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi olan S.S.A. İstanbul'da gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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