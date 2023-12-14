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        Depremde Adıyaman'da 2 apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da 9 kişinin öldüğü iki apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:37 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:37
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        Depremde Adıyaman'da 2 apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da 9 kişinin öldüğü iki apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

        Bu çerçevede Adıyaman'da yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi olan S.S.A. İstanbul'da gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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