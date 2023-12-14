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        Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi suç üstü yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı suç üstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:20
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        Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi suç üstü yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı suç üstü yakalandı.

        İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir evde hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.

        Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda bir kamyonete bazı ev eşyalarının yüklendiğini görerek şüphelileri suç üstü yakaladı.

        Gözaltına alınan M.Ş. ile K.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Kamyonette çalıntı olduğu belirlenen 1 çamaşır makinası, 1 ayakkabılık, 5 halı, 2 kapı, 12 elbise dolabı, 1 baza başlığı, 3 perde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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