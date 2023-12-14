Adıyaman'da 2 hırsızlık şüphelisi suç üstü yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı suç üstü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir evde hırsızlık yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda bir kamyonete bazı ev eşyalarının yüklendiğini görerek şüphelileri suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan M.Ş. ile K.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kamyonette çalıntı olduğu belirlenen 1 çamaşır makinası, 1 ayakkabılık, 5 halı, 2 kapı, 12 elbise dolabı, 1 baza başlığı, 3 perde ele geçirildi.

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