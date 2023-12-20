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        6 Şubat depremlerinin ardından askerlerin Adıyaman'a geldiği görüntüler ortaya çıktı

        6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a sevk edilen askerlerin, belediyeye ait otobüslerle görev bölgelerine gitmesi araçlardaki kameralarca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:13 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:13
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        6 Şubat depremlerinin ardından askerlerin Adıyaman'a geldiği görüntüler ortaya çıktı
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        6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a sevk edilen askerlerin, belediyeye ait otobüslerle görev bölgelerine gitmesi araçlardaki kameralarca kaydedildi.

        Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman’da enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda askeri birlik, polisler, madenci, sağlık personeli ile sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekibi gönderildi.

        Adıyaman Havalimanı'na inen ekipler, Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne ait otobüslerle buradan alınarak yıkımın yaşandığı bölgelere sevk edildi.

        Ekiplerin görev yerlerine sevki de otobüslerdeki araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Otobüsteki askeri birliklere komutanlarının, "Buradan hemen gidelim, işimize bakalım, insanlar bizi bekliyor." talimatı da kayıtlarda yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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