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        Haberler Magazin “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi için mahkeme kararını verdi - Magazin haberleri

        "Cem Karaca'nın Gözyaşları" için mahkeme kararını verdi

        19 yıl önce hayatını kaybeden Cem Karaca'nın müzikteki yolculuğunu ve kişisel mücadelesini beyazperdeye taşımayı amaçlayan "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın çekilmemesi için açılan durdurma kararı talebi, mahkeme tarafından reddedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:23
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        8 Şubat 2004'te hayatını kaybeden Cem Karaca’nın hayatını sadece müziğiyle değil; ailesi, aşkları, kayıpları, hasret ve kavuşmaları ve toplumsal mücadelesiyle de anlatan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin çekilmemesi için dördüncü eşi İklim Karaca dava açmıştı.
        Mahkeme, ilk kararını verdi.

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        Ağustosta filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik açılan durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedildi.

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        Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ortak yapımcılığında çekilen, danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın yaptığı film, sanatçının hayatının sürgün kaldığı Almanya’dan Türkiye’ye dönüşüne kadar olan dönemini anlatıyor. Film, Cem Karaca'nın müzikal mirasını ve kişisel hikâyesini yeni nesle taşıma misyonuna sahip.

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        Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı, gösterime 26 Ocak'ta girecek olan “Cem Karaca’nın Gözyaşları”nda, Fikret Kuşkan; Baba Mehmet Karaca', Yasemin Yalçın ise 'Anne Toto Karaca'ya hayat verdi. Filmde ayrıca; Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer, Alper Saldıran rol aldı.

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        #cem karaca
        #Cem Karacanın Gözyaşları
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