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"Cem Karaca'nın Gözyaşları" için mahkeme kararını verdi 19 yıl önce hayatını kaybeden Cem Karaca'nın müzikteki yolculuğunu ve kişisel mücadelesini beyazperdeye taşımayı amaçlayan "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın çekilmemesi için açılan durdurma kararı talebi, mahkeme tarafından reddedildi Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:23 facebook

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8 Şubat 2004'te hayatını kaybeden Cem Karaca’nın hayatını sadece müziğiyle değil; ailesi, aşkları, kayıpları, hasret ve kavuşmaları ve toplumsal mücadelesiyle de anlatan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin çekilmemesi için dördüncü eşi İklim Karaca dava açmıştı.

Mahkeme, ilk kararını verdi.

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Ağustosta filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik açılan durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedildi.