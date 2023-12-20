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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mevcut enflasyon, kur ve faiz düzeyinde hangi sektör nasıl etkilenir? - İş-Yaşam Haberleri

        Mevcut enflasyon, kur ve faiz düzeyinde hangi sektör nasıl etkilenir?

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tıpkı ABD Merkez Bankası Fed başardığı gibi yüksek faiz düzeyi ile şirketlerin karlı, ekonominin resesyon düzeyinde olmayacak şekilde canlı bir şekilde önümüzdeki dönemi atlatıp atlatamayacağımızı değerlendiren Uğuroğlu, yabancı yatırımların ne zaman artacağına dair fikirlerini de paylaşıyor. Uğuroğlu ayrıca yerli yatırımcıların hareket tarzını da değerlendirirken bu iki yatırımcı kitlesinin hareketlerinin borsa şirketlerinin hisselerini nasıl etkileyeceğine dair görüşlerini aktarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 18:49 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:03
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tıpkı ABD Merkez Bankası Fed başardığı gibi yüksek faiz düzeyi ile şirketlerin karlı, ekonominin resesyon düzeyinde olmayacak şekilde canlı bir şekilde önümüzdeki dönemi atlatıp atlatamayacağımızı değerlendiren Uğuroğlu, yabancı yatırımların ne zaman artacağına dair fikirlerini de paylaşıyor. Uğuroğlu ayrıca yerli yatırımcıların hareket tarzını da değerlendirirken bu iki yatırımcı kitlesinin hareketlerinin borsa şirketlerinin hisselerini nasıl etkileyeceğine dair görüşlerini aktarıyor.

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        KREDİ FAİZLERİ NE KADAR ETKİLİ?

        Borsa İstanbul'daki düşüşte etkili olan faktörlerin ele alındığı programda kredi derecelendirme şirketi Moody's'in Türkiye'nin kredi notu ile ilgili neden değerlendirme yapmadığı ve borsanın düşüşünde bu kararın etkili olup olmadığı tartışılıyor. Kredi faiz oranlarının yüksek oluşlarının borsaya ne derece etki ettiğini açıklayan Uğuroğlu, faiz oranlarının yükselişinin kredi ile hisse alım satımı yapanların sayısının azalıp azalmadığını dile getiriyor.

        YERLİ NEYİ YABANCI NEYİ TERCİH EDER?

        Uğuroğlu, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere fon akımlarının ne düzeyde olduğunu ortaya koyarken bundan sonraki süreçte neler olabileceğine dair fikirlerini paylaşıyor. Yerli yatırımcının hisse piyasalarında hareket tarzını da ortaya koyan Uğuroğlu, yerli ve yabancı yatırımcının tercihlerine göre borsa şirketlerinin potansiyelini de değerlendiriyor.

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        MAKRO GÖSTERGELERDEN KİM NASIL ETKİLENİYOR?

        Borsa şirketlerinin global benzerlerine göre ucuz mu pahalı mı olduğunu yorumlayan Uğuroğlu, ayrıca mevcut enflasyon faiz ve kur düzeye hangi sektörü nasıl etkilediğini açıklıyor. Programda reel efektif kur, enflasyon ve faiz birlikte ele alındığında şimdiye kadar hangi sektörün olumlu veya hangisinin olumsuz etkilendiği masaya yatırılmıyor.

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        #Borsa İstanbul
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        #FAİZ
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