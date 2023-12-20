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        Kaysersipor: 3 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller 8. dakikada Cengiz Ünder, 40, 50 ve 70 (p). dakikalarda Michy Batshuayi'den geldi. Ev sahibi ekibin gollerini 45+4. dakikada Kemen, 57. dakikada Thiam (p) ve 73. dakikada Cardoso kaydetti. Fenerbahçe forması giyen Fred 90+8. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve derbide cezalı duruma düştü. Mert Hakan ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:28
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-3 kazandı.

        Sarı-lacivertlilerde goller 8. dakikada Cengiz Ünder, 40, 50 ve 70 (p). dakikalarda Michy Batshuayi'den geldi. Ev sahibi ekibin gollerini 45+4. dakikada Kemen, 57. dakikada Thiam (p) ve 73. dakikada Cardoso kaydetti.

        Fenerbahçe hafta sonu Galatasaray ile oynayacağı derbi maçına lider gitmeyi garantiledi. Sarı-lacivertliler ligdeki puanını 43'e yükseltti. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

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        CENGİZ VE BATSHUAYI BU SEZON LİGDE İLK KEZ GOL ATTI

        Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu maçtaki golüyle birlikte sarı-lacivertlilerde ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Batshuayi de bu sezon ligdeki ilk golleri kaydederken maçı da 3 golle tamamladı.

        FRED VE MERT HAKAN DERBİDE YOK

        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan, Kayserispor maçında hakeme yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kart gördüler.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in pası ile kaleciyle karşı karşı kalan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden vuruşunda meyşin yuvarlak ağlarla gitti: 0-1.

        18. dakikada soldan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski, topu ceza sahasındaki Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bilal Bayazıt tokatlayarak uzaklaştırdı.

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        23. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Morte'nin ortasına Gökhan Sazdağı'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        37. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruş sonrası İsmail Yüksel'in penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, top direğin yanından az farklı auta gitti.

        40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 0-2.

        45+4'de Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunu kaleci Livakovic çeldi. Topu önünde bulanan Kemen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        50. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla soldan ceza alanına giren Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen top ceza sahasındaki Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

        56. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Kemen'in ceza sahasına ortasında top Djiku'nun eline çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Thiam'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarla buluştu: 2-3.

        74. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3.

        79. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Fenerbahçe'nin soldan kullandığı kornerde Djiku'nun kafa ile ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlak, Kayserispor savunmasından döndü. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası elle müdahale gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi takımını öne geçiren golü attı: 3-4.

        Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

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