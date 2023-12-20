Kaysersipor: 3 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde goller 8. dakikada Cengiz Ünder, 40, 50 ve 70 (p). dakikalarda Michy Batshuayi'den geldi. Ev sahibi ekibin gollerini 45+4. dakikada Kemen, 57. dakikada Thiam (p) ve 73. dakikada Cardoso kaydetti. Fenerbahçe forması giyen Fred 90+8. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve derbide cezalı duruma düştü. Mert Hakan ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü

Habertürk / AA Giriş: 20.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:28 facebook

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