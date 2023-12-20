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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş derbide yok! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş derbide yok!

        Fenerbahçe'de 90+9. dakikada Fred, 90+10'da ise Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 19:04 Güncelleme: 20.12.2023 - 20:29
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        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
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        SÜPER KUPA'DA OYNAYACAK MI?

        Futbol Disiplin Talimatı'na göre; direkt kırmızı kartlardan doğan cezalar 4 maçın altında olursa cezalar sadece kendi kategorisinde değerlendiriliyor. Bu durumda Fred, Kayserispor maçındaki kırmızı kartı nedeniyle PFDK tarafından 4 maç ve üzeri ceza almazsa, Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.

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