Son dakika haberi Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş derbide yok!

SÜPER KUPA'DA OYNAYACAK MI?

Futbol Disiplin Talimatı'na göre; direkt kırmızı kartlardan doğan cezalar 4 maçın altında olursa cezalar sadece kendi kategorisinde değerlendiriliyor. Bu durumda Fred, Kayserispor maçındaki kırmızı kartı nedeniyle PFDK tarafından 4 maç ve üzeri ceza almazsa, Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.