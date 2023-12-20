Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni"nde konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti.

        Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde, ödül sahipleri ve vekaleten ödül alacak kişilerle makamında bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabulde, ödül sahipleri ile sohbet etti.

        TÖRENDE KONUŞUYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: Bu yıl bilim ödülümüzü geniş bir sahada çalışmalar yapan Prof.Dr.Süleyman Uludağ'da veriyoruz. Hocamızı ödülü için tebrik ediyorum. Kültür ödülümüzü Prof.Dr. Ali Birinci hocamıza takdim ediyorum. Müzik ödülümüzün sahibi de Emel Sayın Hanımefendi'dir. Resim ödülümüzün sahibi de Sayın İlhami Atalay'dır. Karikatür ödülünü de Hasan Aycın'a takdim ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti