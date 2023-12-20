Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde, ödül sahipleri ve vekaleten ödül alacak kişilerle makamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabulde, ödül sahipleri ile sohbet etti.

TÖRENDE KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: Bu yıl bilim ödülümüzü geniş bir sahada çalışmalar yapan Prof.Dr.Süleyman Uludağ'da veriyoruz. Hocamızı ödülü için tebrik ediyorum. Kültür ödülümüzü Prof.Dr. Ali Birinci hocamıza takdim ediyorum. Müzik ödülümüzün sahibi de Emel Sayın Hanımefendi'dir. Resim ödülümüzün sahibi de Sayın İlhami Atalay'dır. Karikatür ödülünü de Hasan Aycın'a takdim ediyoruz."