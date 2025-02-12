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        Haberler Dünya Musk: Bürokrasi işin başındaysa demokrasi ne anlama gelir? | Dış Haberler

        Musk: Bürokrasi işin başındaysa demokrasi ne anlama gelir?

        ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Oval Ofis'te gazetecilerle buluşan ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD'deki bürokrasinin gücünü sorguladı. Musk, insanların oy verdikleri kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparken "Eğer bürokrasi işin başındaysa o zaman demokrasi ne anlama gelir?" diye sordu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 00:59 Güncelleme: 12.02.2025 - 01:05
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        Musk: Bürokrasi işin başındaysa demokrasi ne anlama gelir?
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        ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te gazetecilerle buluşan ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD'deki demokrasiyi sorguladı.

        ABD'de güçlü bir bürokratik güç olduğunu düşünen Musk "Eğer bürokrasi işin başındaysa o zaman demokrasi ne anlama gelir?" diye sordu. Elon Musk, ABD'de bürokratların seçilmiş Temsilciler Meclisi üyelerinden çok daha fazla güce sahip olduğunu iddia ederek bunun halkın iradesi ile örtüşmediğini ifade etti.

        Musk diğer yandan yolsuzlukla ilgili araştırma yaptıklarını ve bazı verilere ulaştıklarını açıkladı. Bazı kişilerin maaşlarıyla orantısız biçimde zenginleştiğini ortaya çıkartan Musk, bu durumun son bulması gerektiğinin altınız çizdi.

        ABD Başkanı Donald Trump ise, bürokrasiye yönelik soruşturmalar sonucunda milyarlarca doların boşa harcandığını ve işin içine sahtekârlık karıştığını açıkladı. Trump, bu bilgileri ifşa etmelerinin engellenmeye çalışıldığını bildirdi.

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