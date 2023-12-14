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        Haberler Yaşam 'En kötü 100 yiyecek' listesine Türkiye'den lahana çorbası girdi

        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı

        Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'en kötü 100 yiyecek' listesi hazırladı. Türkiye'den lahana çorbası listeye girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:51
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        Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Avustralya merkezli Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en az puan alan yiyecekleri sıraladı. 'En kötü puan alan 100 yiyecek' listesinde İzlanda'nın tütsülenmiş köpek balığı etinden yapılan ulusal lezzeti 'hákarl' birinci oldu. Onu, ABD'den ramen burger ve İsrail'den yerushalmi kugel izledi.

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        Listede ilk başta Karadeniz bölgesinin en ünlü lezzetlerinden kara lahana çorbası ve Kayseri'nin kaymaklı kayısı dolması da yer aldı. Lahana çorbasının listede 7. sırada, kayısı dolmasının 59. sırada yer alması sosyal medyada tartışma yarattı.

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        Ancak daha sonra liste güncellendi. Kayısı dolması listeden çıkarıldı. Lahana çorbası ise 7. sıradan 22. sıraya geriledi. Taste Atlas'ın, geçtiğimiz yıl hazırladığı dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yaratmıştı. Zira Yunanistan'ın 2., Hindistan'ın 6. olduğu listede Türkiye'nin 7. olması sosyal medyada tepki görmüştü. Listedeki ilk 20 yemek şu şekilde:

        4

        1- Hákarl, balık yemeği - İzlanda

        5

        2- Ramen burger - ABD

        6

        3- Yerushalmi kugeli, güveç - İsrail

        7

        4- Kalvsylta, dana yemeği - İsveç

        8

        5- Sklandrausis, turta - Letonya

        9

        6- Chapalele, ekmek - Şili

        10

        7- Calskrove, pizza - İsveç

        11

        8- At etli sandviç - İspanya

        12

        9- Marmite ve cipsli sandviç - Yeni Zelanda

        13

        10- Ryynimakkara, sosis - Finlandiya

        14

        11- Czernina, çorba - Polonya

        15

        12- Fırında hindiba ve jambon, Fransa

        16

        13- Anicini, kurabiye - İtalya

        17

        14- Kızarmış örümcek, sokak lezzeti - Kamboçya

        18

        15- Mangolu gazpacho, soğuk çorba - İspanya

        19

        16- Gomme, tatlı peynir - Norveç

        20

        17- Pani ca meusa, sandviç - İtalya

        21

        18- Oil Down, güveç - Grenada

        22

        19- Çilekli çorba - Polonya

        23

        20- Spagetti makarnalı turta, ABD

        *Haberin görselleri Shutterstock, AP, AA, İHA ve DHA'dan servis edilmiştir.

        #En kötü 100 yiyecek
        #taste atlas
        #haberler
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