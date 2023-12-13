DBP'li ilçe başkanı tutuklandı
GAZİANTEP'in İslahiye Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Zeki Manaz, PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığı Adıyaman'da tutuklandı.
GAZİANTEP'in İslahiye Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Zeki Manaz, PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığı Adıyaman'da tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu ve bölge yapılanmasında yer aldığı tespit edilen DBP İslahiye Başkanı Zeki Manaz'ı gözaltına aldı. Manaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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