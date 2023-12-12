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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Galatasaray: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Kopenhag - Galatasaray: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Kopenhag'a konuk olan Galatasaray, rakibine Lerager'in golüyle 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 3. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 21:52 Güncelleme: 13.12.2023 - 00:59
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        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
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        Galatasaray'ın Devler Ligi macerası sona erdi... Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.

        Sarı-kırmızılıların 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Cimbom ikinci devrede yıkıldı.

        Kopenhag, Lerager'in 58. dakikada kaydettiği golle üç puanı hanesine yazdırdı ve tur biletini kapan taraf oldu.

        Cimbom bu sonuçla birlikte Devler Ligi'ne havlu attı.

        AVRUPA LİGİ TESELLİSİ

        Aslan Şampiyonlar Ligi'nden elense de Avrupa macerasına devam edecek. Grupta oynanan diğer maçta ise Bayern Münih, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray 5 puanla grup üçüncüsü olarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Bayern Münih 16 puanla lider olarak son 16 biletini alırken, 8 puanla ikinci sırada yer alan Kopenhag da son 16 turuna yükseldi. Grupta 4 puanla son sırada kalan İngiliz devi Manchester United ise Avrupa kupalarına veda etti.

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