Olumlu beklentiye rağmen borsa neden yükselmiyor? Yatırımcı Rehberi programının konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Kadirhan Öztürk oldu. Borsa İstanbul'da son günlerdeki kararsız seyre değerlendiren Öztürk, bu durumun nedenini sorguladı. Yeni ekonomi politikalarının ekonomiye, şirketlere ve sermaye piyasalarına etkisini yorumlayan Öztürk, bu ortamda hangi sektörün yatırım yapılabilir olduğu yönündeki görüşlerini aktardı. Programda rasyonel ekonomi politikalarına geçişle birlikte beklenen yabancı yatırımcıların Türkiye para ve sermaye piyasalarını ne zaman tercih edeceği de masaya yatırıldı. Öztürk ayrıca faiz artışları ile birlikte hızla çözülen Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkan yatırımın borsaya gelip gelmeyeceği yönündeki tahminini aktardı.

Yatırımcı Rehberi programının konuğu Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Kadirhan Öztürk oldu. Borsa İstanbul'da son günlerdeki kararsız seyre değerlendiren Öztürk, bu durumun nedenini sorguladı. Yeni ekonomi politikalarının ekonomiye, şirketlere ve sermaye piyasalarına etkisini yorumlayan Öztürk, bu ortamda hangi sektörün yatırım yapılabilir olduğu yönündeki görüşlerini aktardı.

NOT ARTAR MI, ETKİSİ NE OLUR?

Programda rasyonel ekonomi politikalarına geçişle birlikte beklenen yabancı yatırımcıların Türkiye para ve sermaye piyasalarını ne zaman tercih edeceği de masaya yatırıldı. Öztürk özellikle 15 Aralık'ta beklenen Moody's değerlendirmesi olmak üzere not artış beklentilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki görüşlerini açıklayarak not artışı olması halinde bunun piyasalara etkisinin ne olacağını yorumladı.

Enflasyonla mücadele ve faiz artırımı şeklinde görünür olan yeni ekonomi politikasını değerlendiren Öztürk, bu durumun yatırım ortamına etkisini, beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımları nasıl yönlendireceğini yorumladı.

BORSA ŞİRKETLERİ UCUZ MU?

Öztürk, borsa şirketlerinin piyasa değerini tarihsel rakamlar eşliğinde ele alırken bundan sonraki süreçte hisse senedi piyasalarının tercih edilmesinde bu durumun ne kadar etkili olup olmayacağını diye getirildi. Yeni ekonomi politikası gereği faiz artışı, kredi kısıtlaması ve büyümenin düşecek olmasının hangi sektörü nasıl etkileyeceğine yönelik açıklamalarda bulunan Öztürk, bu durumun borsada fiyatlaması olup olmayacağını sorguladı. Öztürk ayrıca faiz artışları ile birlikte hızla çözülen Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkan yatırımın borsaya gelip gelmeyeceği yönündeki tahminini aktardı.