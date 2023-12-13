Kocaeli'nde fırıncıyı öldüren kişinin fırın çalışanı ve arkadaşı olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'nde fırıncıyı öldüren kişinin fırın çalışanı ve arkadaşı olduğu ortaya çıktı

İş insanının katili yine en yakını! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ormanda bıçaklanmış olarak cansız bedeni bulunan ekmek fırını sahibi 54 yaşındaki Mesut Ulusoy'u öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan iş yeri çalışanı F.K. ve onun arkadaşı E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli'nde yaşanan kan donduran olay, 28 Kasım'da, Gebze ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki göletin kenarında meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE YERDE YATARKEN BULUNDU DHA'da yer alan habere göre mantar toplamak için ormana giden kişi, kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatan erkeği görüp 112 Acil Çağrı Merkezi´nin arayarak haber verdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kişinin Darıca ilçesinde ekmek fırını işleten Mesut Ulusoy (54) olduğu tespit edildi. Ulusoy'un cenazesi memleketi olan Karabük'te toprağa verildi.

GÖLETTE DELİL ARANDI Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ormanda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de gölette delil aradı. Elde edilen delillerle birlikte önceki gün R.K., M.K., A.Z., M.Z., E.K. ve F.K. gözaltına alındı.

İŞ YERİNDEKİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri çalışanı F.K. ile onun arkadaşı E.K. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.