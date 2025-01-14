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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Elye Wahi iddiası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Elye Wahi iddiası!

        Avrupa'da ve Süper Lig'de adından söz ettiren Galatasaray, transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçti. Fransız basını, Fransa'da temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:03
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        Trendyol Süper Lig'de ilk 19 haftayı namağlup lider tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

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        Fransa'da bir süredir temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için, ülke basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        G.SARAY'DAN WAHI HAMLESİ!

        L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, Marsilya'da kariyerini sürdüren Elye Wahi ile ilgileniyor.

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        Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

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        TRANSFERDE RAKİP WEST HAM!

        Oyuncuyla Galatasaray'ın dışında Premier Lig temsilcisi West Ham United'ın da ilgilendiği haberin detaylarında yer aldı.

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        Bu sezon 14 maçta 595 dakika süre alan Wahi, 3 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

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        Fransız yıldız geçtiğimiz yaz Lens'ten Marsilya'ya 25 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Oyuncunun güncel piyasa değeri de 25 milyon Euro olarak görülüyor.

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