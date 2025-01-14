Galatasaray'a Elye Wahi iddiası!
Avrupa'da ve Süper Lig'de adından söz ettiren Galatasaray, transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçti. Fransız basını, Fransa'da temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Trendyol Süper Lig'de ilk 19 haftayı namağlup lider tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
Fransa'da bir süredir temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar için, ülke basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
G.SARAY'DAN WAHI HAMLESİ!
L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, Marsilya'da kariyerini sürdüren Elye Wahi ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.
TRANSFERDE RAKİP WEST HAM!
Oyuncuyla Galatasaray'ın dışında Premier Lig temsilcisi West Ham United'ın da ilgilendiği haberin detaylarında yer aldı.
Bu sezon 14 maçta 595 dakika süre alan Wahi, 3 gol - 1 asistlik performans gösterdi.