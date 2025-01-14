Akciğer kanserini yenen Kara: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım

İzmir'de yaşayan Cengiz Kara, emekli olduktan sonra çay ocağı işletmeye başladı. Uzun süre öksürük şikayeti sonrası 4 Eylül'de ağzından ve burnundan kan gelen Cengiz Kara, devlet hastanesinin acil servisine başvurdu. Akciğer kanseri teşhisi konulan Kara, soluk borusuna stent takılmasının ardından kemoterapi tedavisi gördü. Öksürük şikâyetleri kesilmeyen ve yaşam konforu azalan Cengiz Kara, kalp zarına yapışık bulunan akciğerlerindeki tümörden yapılan ameliyat sayesinde kurtuldu.

"BUNDAN SONRA SİGARASIZ BİR HAYAT OLACAK"

Hastalığını öğrendikten sonra yaşamını kaybetmekten korktuğunu anlatan Cengiz Kara, "Hocanın sayesinde kurtulduk. Sıkıntılarım vardı. Korkuyordum, nasıl iyileşeceğimi düşünüyordum. İlk şikayetim öksürükle başladı. Gece vakti, ağzımdan kan geldi. Eşim ve kızımla birlikte kendimizi hastanede bulduk" dedi.

Ameliyatın ardından kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Kara, birkaç ay dinlendikten sonra çay ocağına geri döneceğini dile getirip, "Öksürüğüm devamlıydı, sigaranın vermiş olduğu bir sıkıntıydı. 40 sene içtim ama bundan sonra yok. Bundan sonra sigarasız bir hayat olacak. Sigara benden uzak kalsın. 40 yıllık arkadaşımı bıraktım. Çünkü ben bırakmazsam o beni bırakacaktı. Herkes sigarayı bıraksın" ifadelerini kullandı.

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Babasının son 4 aydır yapılan tetkik ve tedavilere karşın bir türlü iyileşemediğini ifade eden Özlem Kara da "Sağ akciğerinin orta ve alt lobunda sigaradan ötürü tıkanıklık olduğu söylendi. Stent takılarak bu öksürük şikayetlerinin azalacağı, yok olacağı söylendi. Stent taktırdık. Ama yaklaşık 10-15 gün kadar bir rahatlama sağladı. Daha sonrasında agresif bir şekilde öksürükleri devam etti, verilen ilaçlar da rahatlatmadı. İki kürlük kemoterapi önerdiler. Ameliyatın çok riskli olduğu, pet çekiminin ardından da tekrar ışınla kemoterapinin devam edeceği söylendi" dedi.

"AMELİYAT SONRASINI KONFORLU GEÇİRDİ"

2 Ocak'ta hastaneye geldiklerini belirten Kara, "Doktorumuz süreç hakkında çok ayrıntılı bilgi verdi. 6 Ocak'ta babam ameliyatını oldu. Ameliyat sonrası çok fazla nefes problemi olacağını düşünüyorduk. Doktorumuz, tümörün geride hiçbir şekilde hasar kalmayacak şekilde temizlendiği bilgisini verdi. Daha sonrasında da patoloji raporumuzu aldık. Cerrahi sınırlarının temiz olduğu bilgisine de ulaştık. Çok da mutlu olduk. Ameliyat sonrası süreçte de babam çok konforlu geçirdi. Bundan ötürü de çok mutluyuz" dedi.