ABD tarihinin en büyük yangını: Los Angeles yangını neden çıktı?

ABD, tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor.

Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor Haberi Görüntüle

Los Angeles kentinde devam eden orman yangınları en az 24 kişinin ölümüne, 12 binden fazla yapının tahrip olmasına ve Los Angeles'ın büyük bölümünü saran alevlerden kaçmak isteyen 200 bin kadar bölge sakini için tahliye emri çıkarılmasına neden oldu.

Bölgenin haritaları Palisades Yangını, Eaton Yangını ve diğer birkaç yangının on binlerce dönümlük alanı ve binlerce binayı yakıp kül ettiğini gösteriyor.

Peki yangın neden çıktı?

LA County Şerifi Robert Luna, dedektiflerin olası nedenleri araştırmaya devam ettiğini söyledi.

"Her şey kesinlikle masada."

ABD'de yangınların en yaygın kaynağı olan yıldırım ise, Palisades ve Eaton yangınlarının nedeni olarak düşünülmüyor.

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Elektrik şirketine suç duyurusu Şu ana kadar, yangınları tetiklediği iddia edilen iki büyük suç; kundaklama ya da elektrik hatlarının herhangi bir yangına neden olduğuna dair resmi bir gösterge bulunmuyor. Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi Haberi Görüntüle Ancak Eaton Yangını ile ilgili olarak bir hukuk firması, elektrik şirketi Southern California Edison Company (SCE) aleyhine şikayette bulunarak, yangının ihmal nedeniyle çıktığına dair "kanıtlar" olduğunu iddia etti. Hukuk firmasından yapılan açıklamada, Eaton Yangını'nın, SCE'nin 'yangının başlamasından bir gün önce ulusal hava durumu servisi tarafından yayınlanan kırmızı bayraklı PDS rüzgar uyarısına rağmen Eaton Kanyonu'ndan geçen kablolarının enerjisini kesmemesi' nedeniyle çıktığına inanıldığı belirtildi. Hukuk firması iddiasını kendi soruşturmasına, çeşitli danışmanlarla yapılan görüşmelere, SCE'nin kamuoyuna yaptığı açıklamalara ve yangının çıkışına ilişkin video kanıtlarına dayandırdığını belirtti. SCE, Eaton yangınıyla ilgili bir davanın açıldığını anladığını ancak henüz bir şikayetin kendilerine tebliğ edilmediğini söyledi. REKLAM Sözcü Gabriela Ornelas, şikayetin kendilerine ulaştığında inceleneceğini söyledi ve şirketin yangınlardan etkilenen toplulukları desteklemeye "kararlı olduğunu" sözlerine ekledi. Orman yangınlarının sebebi şu anda soruşturma altında ve resmi olarak bir neden belirlenmedi. Kaliforniya'nın 2022-23 yıllarındaki çok yağışlı yılları, geçen yılki kuraklıkta kuruyan ve bol miktarda çıra yaratan büyük bir bitki örtüsü varlığına neden oldu. Olağanüstü kurak dönem, Los Angeles şehir merkezinin ekim ayından bu yana sadece 0,4 cm yağmur alması ve Santa Ana rüzgarları olarak bilinen güçlü açık deniz rüzgarlarının birleşimi de orman yangınları için olgun koşullar yarattı.

Küresel ısınmanın etkisi nedir? Şiddetli rüzgarlar ve yağmur eksikliği yangınları tetiklese de uzmanlar iklim değişikliğinin arka plandaki koşulları değiştirdiğini ve bu tür yangınların olasılığını artırdığını söylüyor. ABD hükümetinin araştırmaları, iklim değişikliğinin ABD'nin batısında daha büyük ve daha şiddetli orman yangınlarına sebep olduğu konusunda net. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, "Artan sıcaklık, uzun süren kuraklık ve susuz bir atmosfer de dahil olmak üzere iklim değişikliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki orman yangınlarının riskini ve kapsamını artırmada önemli bir etken olmuştur" açıklamasını yaptı. Güney Kaliforniya'da yangın sezonunun genellikle mayıstan ekim ayına kadar sürdüğü düşünülür. Ancak California Valisi, yangının dönemsel bir tehlike olmaktan çıktığını belirterek, "Yangın mevsimi diye bir şey yok. Bu yıl yangın yılı" demişti.