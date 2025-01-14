Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi

Ülkenin en kalabalık eyaleti California'da, iklim değişikliğinin orman yangınlarını, selleri ve fırtınaları daha yaygın ve maliyetli hale getirmesi, yüksek riskli bölgelerdeki ev sahiplerinin sigorta poliçesi edinmesini veya bunları karşılamasını zorlaştırmıştı.

Riskli bölgelerde yeni poliçe düzenleme oranlarının azalması ya da mevcut poliçeleri yenilenmemesi nedeniyle sigorta kapsamı dışında kalan bölgelerdeki kayıpların da büyük bir ekonomik yük oluşturduğu kaydedildi.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN İHMALLERİ DE TARTIŞILIYOR

Eyaletteki birçok ev ve iş yerine sigorta hizmeti sağlayan şirketlerin yüksek miktarda poliçe iptali ve ihmalleri de yangınlar sonrasında kamuoyunda tartışma konusu oldu.

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Bölgedeki mülk sahipleri, son aylarda bazı büyük sigorta şirketlerinin etkilenen bölgelerde yangın kapsamından çekildiğini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Los Angeles'taki yangınlarla mücadele konusunda Beyaz Saray'da diğer yetkililerle düzenlediği ortak basın toplantısında, birçok sigorta şirketinin insanların sigortalarını iptal ettiğini ve bu durumun felaketten zarar gören aileler için ciddi sıkıntı yaratacağını dile getirdi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, pazar payına göre en büyük 12 sigorta şirketinden 7'sinin eyalette yeni poliçe düzenlemeyi durdurduğu veya kısıtladığı ileri sürüldü.

Yangınlar başlamadan önce California'daki 7 evden 1'inin asgari yangın sigortası sağlayan plana dahil olduğu belirtilirken, bir sigorta şirketinin "uzun vadede sürdürülebilirliğini" sağlamak amacıyla on binlerce müşterinin sigortasını iptal ettiği kaydedildi.

Eyaletin en büyük konut sigortacılarından State Farm General, geçen yıl mart ayında, 30 bin ev sahibi için sigorta yenilemeyeceğini duyurdu.

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Chubb ve iştirakleri ile Allstate de yüksek yangın riski taşıyan bölgelerde yüksek değerli evler için yeni poliçe düzenlemeyi durduran sigorta şirketleri arasında yer aldı.

Yangınlardan önce sigorta şirketlerinin konut sigortalarını yenilememesi, bölgede birçok yangın mağdurunu kayıplarını karşılayacak sigorta güvencesinden mahrum bıraktı.

State Farm General'dan yangınlara ilişkin hafta sonu yapılan açıklamada, 10 Ocak itibarıyla yaklaşık 4 bin 400 ev ve araç sigortası talebinin işleme konulmaya ve milyonlarca doların müşterilere geri ödenmeye başlandığı aktarıldı. Açıklamada, şirketin "California'daki sigorta piyasasının karmaşık yapısına" rağmen devlet yetkilileriyle işbirliği yaparak sigorta erişimini artırmaya çalıştığı ifade edildi.

Yüksek emlak fiyatları ve belirsiz bir sigorta ortamına sahip, felaketlere meyilli eyaletteki büyük mülk hasarının gelecekte sigorta poliçelerine erişimi daha zor hale getirebileceği tahmin ediliyor. ABD TARİHİNİN EN MALİYETLİ YANGINI OLABİLİR Yangınlar Los Angeles'ı kasıp kavurmaya devam ederken, geride bıraktığı hasar, can kaybı, iş kesintileri ve diğer ekonomik etkileri dahil olmak üzere felaketin boyutu da netlik kazanıyor. REKLAM Mali bilançoyu kesin olarak hesaplamak için henüz çok erken olsa da bölgede devam eden yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerliyor. Yangınların henüz tam olarak kontrol altına alınamaması nedeniyle yol açtığı hasar ile kaybın boyutu da her geçen gün artıyor. Analistler, yangınlardan kaynaklanan toplam ekonomik kaybın milyarlarca doları bulacağını öngörürken, yangınların sürmesi nedeniyle ekonomik kayıplara ilişkin tahminler yukarı yönlü revize ediliyor. YANGINLARIN MALİYETİNE İLİŞKİN TAHMİNLER 150 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİLDİ Son olarak dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Los Angeles'taki yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminlerini artırdı. Buna göre, Los Angeles bölgesinde etkili olmaya devam eden yangınlar nedeniyle toplam hasar ve ekonomik kaybın 135 milyar dolar ile 150 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi. AccuWeather, geçen hafta paylaştığı öncü tahminlerinde, yangınların maliyetinin 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğini öngörmüştü. REKLAM AccuWeather Baş Meteoroloji Uzmanı Jonathan Porter da orman yangını felaketinin yol açacağı toplam hasar ve ekonomik kaybın California eyaletinin yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) neredeyse yüzde 4'üne ulaşabileceğini belirtti. Yangınların neden olduğu zararın kapsamlı bir değerlendirmesini içeren tahminlerin, binlerce ev ve iş yerinin yıkımını, altyapı ve hizmetlerde meydana gelen zararları, 100 binden fazla kişinin tahliye maliyetlerini, evleri yıkılanların yeniden inşa veya başka bir yere yerleşim masraflarını, temizlik ve toparlanma giderlerini, acil barınma ihtiyaçlarını ve yangında kalanların sağlık masraflarını kapsadığı kaydedildi. SİGORTALI KAYBIN 20 MİLYAR DOLARI AŞABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR Los Angeles'taki yangınların bölgede zarar gören mülklerin yüksek değerleri nedeniyle sigorta sektörü için de önemli kayıplara neden olması bekleniyor.