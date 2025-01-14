Eski hakemler yorumladı: Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Eski hakemler bu mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
"FAUL ÇIKSAYDI SAYGI DUYARDIM"
2. dakika Kostic'in Oğulcan'a müdahalesi
Deniz Çoban: "Eğer bir faul varsa faulü yapan Fenerbahçeli oyuncu yapıyor. Fenerbahçeli oyuncuya bir faul yok. Ben Konyasporlu oyuncuya faul çalınması gerektiğini düşünüyorum."
Bahattin Duran: "Kostic formasını tutmuş, ikisi de birbirinin kolundan tutmuş. Devam kararı daha doğru olurdu. Konyaspor'a faul çıksaydı saygı duyardım."
Bülent Yıldırım: "Sanıyorum 4. hakem, Kostic'e faul yapıldığını söylediği için yanlış bir avantaj uygulaması olmuş."
"HAKEMİ KUTLAMAK LAZIM"
7. dakika, Fred'in Pedrinho'ya müdahalesi
Bahattin Duran: "Burada bir faul var. Çok güzel bir avantaj oynattı hakem. Fred'in yaptığı harekette de yalnızca faul olduğu, sarı karta gerek olmadığını düşünüyorum."
Deniz Çoban: "Avantaj uygulaması baştan sonra çok doğru. Sarı karta da gerek yok."
Bülent Yıldırım: "Eleştirilecek hiçbir şey yok. Hakemi kutlamak lazım."
"SARI KARTTAN FAZLASI OLMAZ"
10. dakika, Tadic'in gördüğü sarı kart
Deniz Çoban: "Klasik bir sarı kart, daha fazlası olmaz. Zannediyorum ekibinden yardım aldı. Çünkü ilk etapta kart gösterme niyeti yoktu. Sarı karttan fazlası olmaz. Yoğunluk, acımasızlık falan yok harekette, yukarıdan aşağıya şöyle bir tarıyor."
Bahattin Duran: "Net bir sarı kart. Fazlası olmaz."
Bülent Yıldırım: "Tabanı yukarıdan kalf bölgesine oturtmuş olsa o zaman kırmızı karttan bahsederiz. Net bir kontrolsüz faulden sarı kart."
"BU POZİSYONLA BİRLİKTE ÜST ÜSTE HATALAR GELMEYE BAŞLADI"
12. dakika, Fred'in Guilherme'ye müdahalesi
Bahattin Duran: "Hakem düdüğü ağzına götürdü, yön gösterdi ama düdüğü hemen çalmadı. Bence 3 pozisyon arka arkaya var ama en olmaması gereken yerde düdük çaldı. Hakemi anlayabiliyorum, tam çalacakken oyuncu kurtuldu, tekrar oldu derken tamam ama buraya kadar bekledikten sonra bir nefes daha bekleseydi daha iyi olurdu, ceza sahasında iki Konyalı vardı."
Bülent Yıldırım: "Düdüksüz bu yönü gösterdiğiniz zaman faulü çalmanız gerekiyor. Burada faul çalma işareti gibi anlaşılıyor, avantaj değil. Kramer kafayı vurup golü atsa çaldığı düdüğü izah etmesi zor olur."
Deniz Çoban: "Sarı kart düşünülmez, düdük zamanlaması çok yanlış oldu. İlk durduğunda çal, bitsin iş. Hakem aslında oyuna iyi başlamıştı. 'Sahada hakem var' dedittirebiliyordu, bu pozisyonla birlikte üst üste hatalar gelmeye başladı."
"HİÇBİR ŞÜPHE YOK, GOL TEMİZ"
14. dakika, Fenerbahçe'nin golünde Szymanski ofsaytta mı?
Bahattin Duran: "Szymanski'nin ofsaytta olduğunu varsayarsak eğer, Szymanski'nin burada kaleciye ya da defansa etkisi var mı? Çok net bir şekilde söylemek gerekirse; etkisi yok. Gol nizami, temiz. Kaleci topu çok net görüyor."
Deniz Çoban: "Hiçbir şüphe yok. Gol temiz."
Bülent Yıldırım: "Kaleci veya defansı etkileyen hiçbir şey yok."
"BİR SARI KART GEREKİRDİ"
16. dakika, Mourinho'nun hakeme itirazı
Deniz Çoban: "Burada faul var mı? Var. Mourinho haklı mı? Haklı. Ancak itirazınızda ne kadar haklı olursanız olun size ayrılan bölgeden çıkamazsınız. Hakem ilk anda düdük çalmıyor, Mourinho düdüğün gecikmesine itiraz ediyor, daha sonra 4. hakemden özür diliyor. Ancak özür, yaptığı hareketleri hafifletmez. Mourinho'nun aşırı tepkilerine bir sarı kart gerekirdi."
Bahattin Duran: "Aynı fikirdeyim."
Bülent Yıldırım: "Hakem arkadaşımıza tavsiyem, bu kararı daha çabuk verin. Geç olduğu zaman reaksiyona sebep olur. O tarafından da gerekli uyarıyı yapalım."
"YALNIZCA FAUL, KART OLMAZ"
22. dakika, Fred'in Melih'e müdahalesi
Deniz Çoban: "Hareketi olduğundan daha sert gösteren konu, Fred'in kramponunun vidalarına rakibinin bağcıkları takılıyor. Bunun bir faul olduğunu düşünüyorum, topa vurduktan sonra dikkatsiz davranıyor, ayağı rakibe geliyor."
Bahattin Duran: "Yalnızca faul, kart olmaz."
Bülent Yıldırım: "Yalnızca faul."
"NET KORNER YA DA AUT DİYEMİYORSAK HAKEME GÜVENMELİYİZ"
25. dakika, Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce verilen korner
Bahattin Duran: "Çok garip bir pozisyon. Önce kendi kendime net korner dedim. Sonra başka açıdan acaba Fenerbahçeli oyuncudan mı çıktı dedim. Sonra tekrar Konyalı'ya mı geldi diye düşündüm. Ben burada hakem kararına saygı duyarım. 7-8 açı var, birçoğunda Konyalı oyuncudan çıktığını görüyorum ama 1 ya da 2 açı var ki kafa karıştırıyor."
Deniz Çoban: "En son Konyalı'dan çıkıyor gibi görüyorum burada ben. 7-8 açının hepsini izledim çoğunda Konyalı oyuncudan çıkmış gibi. Televizyondan izleyip net korner ya da aut diyemiyorsak hakeme güvenmeliyiz."
Bülent Yıldırım: "Hakemin açısının iyi olduğunu ve 5 numaralı oyuncunun kramponunun ucundan bükülerek kornere gittiğini düşünüyorum."
"NET BİR SARI KART"
29. dakika, Oğulcan'ın sarı kartı
Deniz Çoban: "Hakemlerin kontrolsüz kaymalara dikkat etmesi gerekiyor. Dizi öyle bir sıkıştırıyor ki daha kötü sonuçlar da ortaya çıkabilir. Kart doğru."
Bahattin Duran: "Çok kontrolsüz geliyor, dizi geliyor. Doğru karar."
Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz faul kuralının konmasının sebebi oyuncuları korumak. Bu kaymayı ister dizinizle ister kaval kemiğinizle yapın. Net bir sarı kart."
"ÖNCEKİ POZİSYONDAN FARKI YOK"
Kostic'in Oğulcan'a faulü
Bahattin Duran: "Benim için tartışmasız bir sarı kart. Önceki pozisyondan farkı yok."
Deniz Çoban: "Çok benzer pozisyonlar. Önceki pozisyonda yardım alabildiği için çözdü, burada çözemedi."
Bülent Yıldırım: "Kendinizi bükseniz bile rakibin sağlığı için tehdit var. Biraz önceki sarı kartın aynısı olmalıydı."
"DÜNYANIN HER YERİNDE SARI KART"
35. dakika, Pedrinho kart görmeli mi?
Deniz Çoban: "Faul doğru ona kart gerekmez ama oyuncunun topu tribünlere vurması dünyanın her yerinde sarı kart."
Bahattin Duran: "Topu tribünlere vurması net bir sarı kart. Hakem buna bakıyor, daha büyük problem."
"TARTIŞMASIZ SARI KART"
37. dakika Kostic'e sarı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: "Benim için net bir sarı kart. Oyuncu, topa vurduktan sonraki hareketlerinden de yükümlüdür. Kontrolsüz bir şekilde Oğulcan'ın bileğine temas var."
Deniz Çoban: "Oyuncunun topuğunun yerde olması limitten aşağı indiriyor pozisyonu, klasik bir sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Bir de koşup geldi ama... Tartışmasız yani. Net bir sarı kart."
"OLMAYAN BİR FAULÜ ÇALMIŞ"
40. dakika, Tadic'in faulü doğru mu?
Deniz Çoban: "Hakem olmayan bir faulü çalmış."
Bahattin Duran: "Burada oyunun devam etmesi gerekiyor. Devam kararı doğru olurdu."
Bülent Yıldırım: "Burada faullük hiçbir şey yok. Önemli bir atak yanlış bir düdükle kesilmiş."
"DEVAM KARARI DOĞRU"
42. dakika, Szymanski'nin yere düştüğü pozisyon penaltı mı?
Bahattin Duran: "Çok hafif bir el teması var, ihlal yok. Devam kararı doğru burada."
Deniz Çoban: "Szymanski de dengesini kaybettiği için düşüyor, ona da sarı kart çıkmaz."
Bülent Yıldırım: "Katılıyorum, devam."
"KIRMIZI KART, SARIYA DA İTİRAZ ETMEZDİM"
53. dakika, Dzeko kırmızı kart görmeli miydi?
Deniz Çoban: "Bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ben. Fakat Konyasporlu oyuncunun topu kestiği yer ile Dzeko'nun bastığı yer arasındaki mesafe minimum 1.5 metre. Dzeko burada bu teması önleyebilir miydi? Bence alabilirdi, almadı. Sahada kırmızı kart en doğru karar olurdu. VAR niye karışmadı? Hakem farklı izler, VAR farklı izler. VAR önce fotoğrafa bakar karışmak için. Dzeko'nun dizleri bükülü, topuk yerde. VAR bunu gördükten sonra buna müdahale edemez. Basıp, pişman olup geri çekmeye çalıştığını görüyoruz. Sarı karta da itiraz etmezdim ama o da gösterilmedi."
Bahattin Duran: "VAR burada kesinlikle müdahale etmez. Hızlı oynattığımızda Dzeko çok riskli bir hareket yapıyor ama ayağını hemen çekiyor, bu bir iyi niyet göstergesi. Sarı kartı kabul ediyorum, kırmızı karta da bu standardı sağlayacaksak tamam derim."
Bülent Yıldırım: "Kötü niyet yok, ayak içini hazırlamış ve topa vurup gol atmaktan başka bir niyeti yok. Bütün odak topta, güç teması da yok. Benim için sarı kart bu."
"SARI KART DOĞRU"
63. dakika, Kostic'in sarı kartı
Bahattin Duran: "İlk hamlesinde kontrolsüz bir hareket var. Sarı kart doğru.
Deniz Çoban: "2-3 kere Konyasporlu oyuncunun ayağını yokluyor sonra topa basıyor, net sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Israrla dürtme var. Sarı doğru."
"FAUL, SARI KART OLMAZ"
64. dakika, Kramer-Djiku mücadelesi
Deniz Çoban: "Kart olmaz, dikkatsiz faul. Yere düşerken istemsizce ayağa basma var sadece."
Bahattin Duran: "Faul yeterli."
Bülent Yıldırım: "Faul, sarı kart olmaz.
"FAUL OLMASAYDI PENALTI OLMALIYDI"
65. dakika, Kostic'in faulü doğru mu, değilse penaltı var mı?
Bahattin Duran: "Kostic çok net faul yapmış, rakibini itmiş. İttiği rakibinin önündeki Konyasporlu oyununun eli doğal konumda değil, o top da o kola gelmiş. Bu pozisyonda en doğru karar fauldür. Faul olmasaydı penaltı olmalıydı ama faul var."
Deniz Çoban: "Aynen katılıyorum."
Bülent Yıldırım: "Tam sıçrayacakken rakibini itiyor, hücum faul doğru. Olmasa penaltı olacaktı."
"PENALTI VE İKİNCİ SARI VERİLMELİYDİ"
67. dakika, Konyaspor'un penaltı beklentisi
Deniz Çoban: "Kostic'in net bir müdahalesi var rakibine, bu bir penaltı. VAR müdahalesi de gerektiğini düşünüyorum. Boateng'in pozisyon öncesi Tadic'e müdahalesi yok, topa vuruyor. Devamında net bir penaltı var. VAR müdahale etmeliydi ve Kostic'in sarı kartı vardı. İhraç edilmeliydi."
Bahattin Duran: "Tadic'e faul yok ve Kostic'in net bir müdahalesi var. Penaltı ve ikinci sarıdan kırmızı kart gerekirdi."
Bülent Yıldırım: "Boateng'in Tadic'e müdahalesi yok ama Kostic'in kolunun Prip'in yüzüne geldiği bariz. Burada penaltı ve ikinci sarı kart verilmeliydi. VAR, böyle bir pozisyonda niye çağırmaz?"
"SINIRLARI ZORLAYAN BİR SARI KART"
90+4 Melih Bostan'ın sarı kartı
Deniz Çoban: "Sarı kart doğru, sınırları da zorlayan bir sarı kart. Fazlası da çıksa hayır denmez."
Bahattin Duran: "Benim için bu pozisyon sarı kart ama oyuncu sağlama standardından bahsediyoruz ya, Dzeko'nun yaptığı kırmızı kart dersek bu da kırmızı kart. Ancak benim için bu sarı kart."