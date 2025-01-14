Eski hakemler yorumladı: Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi

"BU POZİSYONLA BİRLİKTE ÜST ÜSTE HATALAR GELMEYE BAŞLADI"

12. dakika, Fred'in Guilherme'ye müdahalesi

Bahattin Duran: "Hakem düdüğü ağzına götürdü, yön gösterdi ama düdüğü hemen çalmadı. Bence 3 pozisyon arka arkaya var ama en olmaması gereken yerde düdük çaldı. Hakemi anlayabiliyorum, tam çalacakken oyuncu kurtuldu, tekrar oldu derken tamam ama buraya kadar bekledikten sonra bir nefes daha bekleseydi daha iyi olurdu, ceza sahasında iki Konyalı vardı."

Bülent Yıldırım: "Düdüksüz bu yönü gösterdiğiniz zaman faulü çalmanız gerekiyor. Burada faul çalma işareti gibi anlaşılıyor, avantaj değil. Kramer kafayı vurup golü atsa çaldığı düdüğü izah etmesi zor olur."

Deniz Çoban: "Sarı kart düşünülmez, düdük zamanlaması çok yanlış oldu. İlk durduğunda çal, bitsin iş. Hakem aslında oyuna iyi başlamıştı. 'Sahada hakem var' dedittirebiliyordu, bu pozisyonla birlikte üst üste hatalar gelmeye başladı."