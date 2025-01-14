Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.733,17 %-1,79
        DOLAR 35,4844 %0,01
        EURO 36,3954 %0,07
        GRAM ALTIN 3.045,29 %0,25
        FAİZ 40,02 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,85 %0,17
        BITCOIN 94.813,00 %0,68
        GBP/TRY 43,3612 %0,07
        EUR/USD 1,0253 %0,08
        BRENT 80,67 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 4.979,05 %0,25
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Evlenme kredisini kimler alabilecek? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Evlenme kredisini kimler alabilecek?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfusu artırmak amacıyla gençleri evliliğe ve aileleri çocuk yapmaya teşvik için alınan önlemleri açıkladı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz dört yıl vadeli kredi desteği sağlanacak. Canlı doğan ilk bebek için tek seferlik 5.000 TL yardım verilecek. İkinci çocukta her ay 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise her ay 5.000 TL doğum yardımı yapılacak. Peki açıklanan desteklerden yararlanmanın şartları neler? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 14.01.2025 - 07:27 Güncelleme: 14.01.2025 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında nüfustaki azalmayı önlemeye yönelik uygulamaya konulacak teşvikleri açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı ilk teşvike göre, yeni evlenecek gençlere iki yılı ödemesiz dört yıl vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İkinci teşvik ise çocuk başına verilen doğum yardımlarının artırılması olacak. İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL doğum yardımı yapılacak. İkinci çocuğu doğan ailelere her ay 1.500 TL, üçüncü çocuğu doğan ailelere ise her ay 5.000 TL doğum yardımı yapılacak.

        REKLAM

        FAİZSİZ EVLENME KREDİSİNİN ŞARTLARI

        Gençleri evliliğe teşvik etmek amacıyla devreye sokulan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinin pilot uygulaması, geçen yıl nisan ayında depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde başlatıldı.

        İki yılı ödemesiz dört yıl vadeli faizsiz 150 bin lira evlenme kredisi desteğinden yararlanabilmek için gerekli şartlar şöyle:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Başvuru tarihi itibarıyla 18 – 29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)

        Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamının 2 asgari ücretten fazla olmaması,

        Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak,

        Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

        Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar ile cinsel suçlardan, uyuşturucu satışı veya kullanımından kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmaması gerekiyor.

        REKLAM

        BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

        Evlenme kredi desteği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Deprem illeri dışındaki illerde koşulları sağlayan gençler bugünden itibaren başvuru yapabilecekler.

        İçinde bulunduğumuz ocak ayında 150 bin lira kredi kullanan gençler, ilk ödemeyi 2027 yılı ocak ayında yapacaklar. Her ay 6.250 TL ödeyecekler.

        Evlenme kredisi desteğinin 29 yaşla sınırlandırılması günümüz için yetersiz görülüyor. Yaş sınırının artırılması desteğin daha iyi amacına ulaşmasına katkıda bulunabilir.

        DOĞUM YARDIMI 5.000 TL’YE ÇIKACAK

        Doğum yardımı 2015 yılından beri uygulanıyor. Bir defaya mahsus olmak üzere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukta ise 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Mevcut doğum yardımından yararlanmak için annenin veya babanın Türk vatandaşı olması, çocuğun canlı doğması yeterli bulunuyor. Ailenin gelir durumuna bakılmıyor. Sonradan izinle Türk vatandaşlığından çıkarılan mavi kartlılar da doğum yardımından yararlanabiliyorlar.

        Doğum yardımı için kanun çıkartılması gerekecek. Yeni doğan ilk çocuk için tek seferlik 5000 lira doğum yardımı yapılacak. Bir ailenin ikinci çocuğu doğduğunda annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak. Üçüncü ve sonraki çocuk doğumunda ise her ay 5.000 lira yardım yapılacak.

        Örneğin halihazırda iki çocuğu olan bir aile üçüncü çocukları doğduğunda her ay 5000 lira yardım alacaklar.

        İşçi, memur hangi statüde olursa olsun kamuda çalışanlar doğum yardımı için çalıştıkları kuruma başvuru yapacaklar. Kamuda çalışmayanlar ise doğum yardımı başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Evlenme yardımı
        #Doğum yardımı
        #evlenme kredisi
        #başvuru şartları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        "Türkiye'de bazı maçların kaderi önceden yazılıyor"
        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
        NATO: Rusya NATO'nun 3 katını üretiyor
        Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?
        Fenerbahçe'nin golü öncesi top kimden çıktı?
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Anket: Grönlandlıların %57'si ABD'ye katılmak istiyor
        Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı atışma!
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
        Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Esir Kuzey Koreli asker: Nerede olduğumu bilmiyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile yılı müjdeleri
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        Köprüler dolar bazında yüzde 160 zamlandı
        ABD'den yeni yapay zeka düzenlemesi
        ABD'den yeni yapay zeka düzenlemesi
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı