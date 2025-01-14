Adıyaman'da yürek yakan bir olay yaşandı. Gölbaşı Gölü kenarında çalışma yapan belediye ekipleri, suda bir kadının hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDEN SUDAN ÇIKARILDI

AA'daki habere göre bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla ceset sudan çıkarıldı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKTI

Üzerinden Zeynep I. (19) adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.