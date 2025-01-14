Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı! Adana'da, ruhsatsız bir depoda, 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı. Baba S.C. ifadesinde, depoyu oğlunun kiraladığını belirtip, "Bana ait değil depo, ilaçlar oğluma ait" derken oğlu O.C.'nin ise ilaçların kendisine ait olmadığını söyleyip, "Babam yalan söylüyor, ilaçlar bana ait değil" dediği öğrenildi

Ajanslar Giriş: 14.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:48 facebook

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