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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!

        Adana'da, ruhsatsız bir depoda, 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi, baba ve oğlu gözaltına alındı. Baba S.C. ifadesinde, depoyu oğlunun kiraladığını belirtip, "Bana ait değil depo, ilaçlar oğluma ait" derken oğlu O.C.'nin ise ilaçların kendisine ait olmadığını söyleyip, "Babam yalan söylüyor, ilaçlar bana ait değil" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:48
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        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
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        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesindeki ruhsatsız bir depoda çok sayıda ilaç bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        145 BİN 520 KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

        AA ve İHA'daki habere göre depoya operasyon düzenleyen ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle yaptıkları aramada reçeteye tabii 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirdi.

        İLAÇLARIN ÇOĞUNDA BARKOD YOK

        Kötü koşullara sahip depodaki ilaçların çoğunun barkodunun bulunmadığı da tespit edildi.

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        BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Depoyu kiraladığı öne sürülen baba S.C. (68) ve oğlu O.C. (37), "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        İKİSİ DE BİRBİRİNİ SUÇLADI

        İHA'daki habere göre baba S.C. ifadesinde, depoyu oğlunun kiraladığını belirtip, "Bana ait değil depo, ilaçlar oğluma ait" derken oğlu O.C.'nin ise ilaçların kendisine ait olmadığını söyleyip, "Babam yalan söylüyor, ilaçlar bana ait değil" dediği öğrenildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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