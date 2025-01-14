Cimbom'un dört atlısı!
Süper Lig'in 19. haftasını 8 puan farkla lider tamamlayan Galatasaray'ın skor yükünü dört futbolcu sırtlıyor. Sarı-kırmızılıların 51 golünün yarısından fazlası Mertens, Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Süper Lig’de son iki sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezonun da ilk 19 haftasını 8 puan farkla lider tamamladı.
Deplasmanda hiç puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar 1996-97 sezonundan bu yana en golcü ilk yarısını geçirdi.
Okan Buruk’un öğrencileri rekorları alt üst ederken Cimbom hücumdaki dörtlüsüyle fark yarattı.
Son iki şampiyonlukta başroller olan Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi’yi kaybeden sarı-kırmızılılarda farklı isimler sahne aldı.
19 maçta 51 gol kaydeden Galatasaray’da gollerin ezici çoğunluğu Victor Osimhen, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’den geldi.
İlk 13 haftada sadece iki gol bir asistlik performans sergileyen Yunus Akgün, son haftaların en golcü oyuncularından biri oldu.
24 yaşındaki yıldız son beş maçta dört gol atarken beş de asist yaptı.
Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rol oynayan Barış Alper Yılmaz bu sezon başka bir seviyeye çıktı.
EURO 2024’te de iyi bir performans geçiren milli futbolcu ligde penaltısız 10 gol kaydetti.
24 yaşındaki yıldız forma giydiği son altı maçta altı gol attı.
Galatasaray’ın sürpriz transferi Victor Osimhen de Mauro Icardi’nin yokluğunu aratmıyor.
Nijeryalı yıldız gol atmakla kalmıyor aynı zamanda takım arkadaşlarına da servis yapıyor.
Osimhen ligde oynadığı 13 maçta 10 gol kaydederken 4 golün de hazırlayıcısı oldu.
Galatasaray’ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens de kariyerinin en skorer sezonlarından birini geçiriyor.
Geçen sezon ‘double double’ın kıyısından dönen Belçikalı bu sezon daha çok asistleriyle ön plana çıkıyor.
Mertens forma giydiği 18 maçta 4 gol atarken 6 golün de hazırlayıcısı oldu.
Bu dörtlü 47 gole doğrudan katkı sunarken 30 golü rakip ağlara bıraktı.
Sarı-kırmızılıların 51 golünün yüzde 58’i yani yarısından fazlası Mertens, Osimhen, Yunus ve Barış Alper’den geldi.