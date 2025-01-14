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        Haberler Ekonomi Emlak İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem - Emlak Haberleri

        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem

        İspanya konut krizine çözüm amacıyla, İngiltere gibi AB dışı ülkelerden gelen alıcılar için gayrimenkule yüzde 100'e kadar vergi koymayı planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 08:25 Güncelleme: 14.01.2025 - 08:25
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        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
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        İspanya, uzun zamandır 'daha güneşli bir iklime kalıcı olarak taşınmak isteyenler' için popüler bir destinasyon olurken bu durum, uzun yıllardır konut fiyatlarının istikrarlı bir şekilde artmasına neden oluyordu. Ülke, emlak fiyatlarının yükselmesi ve yeni inşaatların talebin çok gerisinde kalması nedeniyle uygun fiyatlı konut satın almaya yönelik sorun yaşayan pek çok Avrupa ülkesinden biri olarak da görülüyor.

        BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN 12 MADDELİK ÖNLEM PAKETİ

        Ancak Financial Times'ın haberine göre İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez, ciddi boyutlara ulaştığını açıkladığı bu konut krizini çözmek amacıyla, AB'de ikamet etmeyen AB vatandaşı olmayanlara uygulanacak cezalandırıcı emlak vergisi planını duyurdu. Sanchez, 12 maddelik önlem paketini açıklarken "Batı, belirleyici bir zorlukla karşı karşıya: Zengin toprak sahipleri ve fakir kiracılar olmak üzere iki sınıfa bölünmüş bir toplum olmamak" ifadelerini kullandı.

        Hükümetin açıklaması Madrid'den Mallorca'ya kadar uzanan pek çok kentteki fiyatların ABD, Meksika ve Venezuela'dan gelen yeni yabancı dalgasıyla daha da artması sonrasında geldi. Bunlara ek olarak güney kıyısının bazı bölgelerinde Brexit nedeniyle artık AB vatandaşı sayılmayan İngilizler de konutlara yoğun talep gösteriyor.

        Sanchez'in liderliğindeki hükümet, blokta yaşamayan AB vatandaşı olmayanların mülk satın alımlarını, 'mülkün değerinin yüzde 100'üne kadar' vergi ödemelerini zorunlu kılarak kısıtlayacağını söyledi. Başbakan, AB dışından gelenlerin İspanya'da yılda 27 bin konut satın aldığını belirtirken, kararla birlikte İspanya'da mülk satın alanlar, yeni veya mevcut bir ev satın almalarına bağlı olarak çeşitli vergilere tabi tutulabilecek.

        Oranlar bölgeye göre değişse de emlakçılar kabaca toplam vergi faturasının mülk değerinin yıllık yüzde 7 ila yüzde 12'si arasında olabileceğini söylüyor.

        Hükümet, teklifinin ancak detaylı ve dikkatli bir çalışmadan sonra kesinleştirileceğini de vurguladı. Kararın yasalaşması için ayrıca İspanya parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

        Gayrimenkul grubu Colliers'ın yönetici müdürü Antonio de la Fuente, teklifin konut piyasasındaki gerginliği azaltmasının pek olası olmadığını belirterek, AB dışındaki sakinler tarafından yapılan yıllık 27 bin mülk satın alımının İspanya'nın toplam 26 milyon konutuyla karşılaştırıldığında düşük olduğunu söyleyerek "Bu okyanusta bir damla" dedi. Bu önlemin yasalaşıp yasalaşmayacağı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Antonio de la Fuente, yine de önerinin yaratacağı belirsizlik ve gürültünün bazı gayrimenkul yatırımcılarını İspanya'dan uzaklaşıp başka yerlere bakmaya yöneltebileceğini de belirtti.

        YABANCI SATIN ALIMLARI YÜZDE 15'İ OLUŞTURUYOR

        2024'ün üçüncü çeyreğinde, AB vatandaşları da dahil olmak üzere İspanyol olmayanlar, İspanya'da 24 bin 700 mülk satın aldı ve bu, ülkedeki tüm gayrimenkul satın alımlarının yüzde 15'ini oluşturdu.

        Verilere göre İspanyol olmayan konut alıcılarının en büyüğü, tüm yabancı anlaşmaların yüzde 8,5'unu oluşturan İngiliz oldu. Onları Almanlar, Faslılar, Polonyalılar ve İtalyanlar takip etti.

        "MUAZZAM ETKİLERİ OLAN CİDDİ BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

        Konut sorununun kıta çapında boyut kazandığını vurgulayan Sánchez, Avrupa'da konut fiyatlarının son on yılda yüzde 48 arttığını, bunun aynı dönemde hane halkı gelirindeki artışın neredeyse iki katı olduğunu söyleyerek "Toplumun bir bütün olarak, başta kamu kurumları olmak üzere, kararlı bir yanıt vermesini gerektiren, muazzam sosyal ve ekonomik etkileri olan ciddi bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

        Sanchez'in önerdiği diğer önlemler arasında Airbnb tarzı tatil kiralamalarına daha yüksek vergiler; 3300 evin yeni bir kamu konut kurumuna devredilmesi; boş konutların yenilenmesi için bir program ve uygun fiyatlı kiralamalar sağlayan ev sahipleri için kamu garantileri yer alıyor..

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        #konut krizi
        #vergi
        #İspanya
        #emlak
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