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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Manchester United'dan Avrupa'ya veda! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Manchester United'dan Avrupa'ya veda! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında A, B, C ve D gruplarında maçlar tamamlandı. Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İngiliz devi Manchester United ise grupta son sırayı alarak Avrupa'ya erken havlu attı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve son 16 turuna kalan takımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 01:33 Güncelleme: 13.12.2023 - 01:42
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        1

        A Grubu

        Kopenhag: 1 - Galatasaray: 0

        58' Lerager

        2

        A Grubu

        Manchester United: 0 - Bayern Münih: 1

        70' Coman

        3

        B Grubu

        Lens: 2 - Sevilla: 1

        63' Frankowski (pen.), 90+6' Fulgini - 79' Sergio Ramos (pen.)

        4

        B Grubu

        PSV Eindhoven: 1 - Arsenal: 1

        50' Vertessen - 42' Nketiah

        5

        C Grubu

        Union Berlin: 2 - Real Madrid: 3

        45+1' Volland, 85' Kral - 61', 72' Joselu, 89' Ceballos

        6

        C Grubu

        Napoli: 2 - Braga: 0

        9' Serdar Saatçı (k.k.), 33' Osimhen

        7

        D Grubu

        Inter: 0 - Real Sociedad: 0

        8

        Salzburg: 1 - Benfica: 3

        57' Sucic - 32' Di Maria, 45+1' Rafa, 90+2' Arthur Cabral

        9

        A, B, C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından son 16 turuna yükselen takımlar şunlar:

        Bayern Münih (Almanya)

        Kopenhag (Danimarka)

        Arsenal (İngiltere)

        PSV Eindhoven (Hollanda)

        Napoli (İtalya)

        Real Madrid (İspanya)

        Inter (İtalya)

        Real Sociedad (İspanya)

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