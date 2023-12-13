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        Haberler Gündem Hava Durumu DOĞUDA KAR, BATIDA SİS| Son dakika Meteoroloji tahmin raporu yayınlandı: Sıcaklıklar yurt genelinde artıyor! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'den doğu için kar, batı için sis uyarısı

        Hava durumu 13 Kasım Çarşamba tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun özellikle kuzeydoğu kesimlerin kar ve karla karışık yağmur beklenirken Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de havanın sisli ve puslu olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normalleri üzerindeki seyrini sürdürmesi tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 08:09 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:09
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu 13 Aralık raporuna göre bugün yurdun doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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        KAR VE YAĞMUR UYARISI

        Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Öte yandan Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının gün içerisinde etkili olması bekleniyor.

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        SICAKLIKLARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

        Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle güney ve batılı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        AKDENİZ, MARMARA VE EGE İÇİN SİS UYARISI

        Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgesi için Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı geldi. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İşte üç bölgedeki illerin hava tahmin raporu:

        EDİRNE °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 9°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ADANA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MERSİN °C, 18°C

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        YURDUN DOĞUSUNDA KAR BEKLENİYOR!

        Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışının gün içerisinde etkili olması bekleniyor. İşte bu bölgelerdeki illerimizede bugün hava durumu...

        ANKARA °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

        BOLU °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA °C, 10°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 12°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 9°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 13°C

        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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        ERZURUM °C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KARS °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        MALATYA °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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        Güneydoğu'da ise sabah saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 13°C

        Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 14°C

        Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 12°C

        Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 14°C

        Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

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