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        Haberler Ekonomi Otomobil Togg'un sedan modeli geliyor - Otomobil Haberleri

        Togg'un sedan modeli geliyor

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 07:31 Güncelleme: 13.12.2023 - 07:31
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        Togg'un sedan modeli geliyor
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Haber Global'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Kacır, şu an ülke genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu söyledi.

        Kacır, yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini anlattı.

        Bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak." ifadesini kullandı.

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