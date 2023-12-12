Adıyaman'da aranan 51 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ile 11 Aralık tarihleri arasında yol ve devriye kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 51 kişiyi yakaladı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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