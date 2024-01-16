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        Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:11 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:11
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        Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığını tespit ettiği B.H'nin adresine operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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