Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığını tespit ettiği B.H'nin adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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