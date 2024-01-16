Sincik'te masa tenisi turnuvası düzenlendi
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen turnuvaya spora ilgili kişiler katıldı.
Okulun spor salonunda düzenlenen müsabakalar sonunda derece elde edenlere madalya diğerlerine katılım belgesi verildi.
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