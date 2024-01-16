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        Sincik'te masa tenisi turnuvası düzenlendi

        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:37
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        Sincik'te masa tenisi turnuvası düzenlendi
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        Adıyaman'ın Sincik ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen turnuvaya spora ilgili kişiler katıldı.

        Okulun spor salonunda düzenlenen müsabakalar sonunda derece elde edenlere madalya diğerlerine katılım belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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