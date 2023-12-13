Hadise: Bu güzel ve başarılı kadınlardan polemik çıkmaz

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İrem Derici de Ece Seçkin’e destek vererek; “Senin özgünlüğünün onların dış görünüşünden daha sağlam olmasından hoşlanmazlar” sözleriyle tartışmaya katıldı. Hadise'nin gönderisini Ece seçkin üzerine aldı almasına ama asıl adresinin Aleyna Tilki olduğu ileri sürüldü. Zira; Tilki, Hadise ve Gülşen'in de aralarında bulunduğu Avrupa turnesi kadrosundan çıkarılmıştı. Bunun nedeni de Hadise'nin genç meslektaşını kadroda istememesi olduğu iddia edildi.

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"BU GÜZEL VE BAŞARILI KADINLARDAN İSTEDİĞİNİZ O POLEMİK ASLA ÇIKMAZ"



Göndesiyle polemik başlatan Hadise, U dönüşü yaptı. Hadise, "Bu güzel ve başarılı kadınlardan istediğiniz o polemik asla çıkmaz arkadaşlar ama daha çok eğleniriz, o ayrı. Aleyna da, İrem de, Ece de dinlemekten ve izlemekten çok keyif aldığım kadınlar. Her birimiz kendi yolunda ilerleyen çok başarılı kadınlarız" şeklinde konuştu.