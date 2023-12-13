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        Haberler Magazin Hadise: Bu güzel ve başarılı kadınlardan polemik çıkmaz - Magazin haberleri

        Hadise: Bu güzel ve başarılı kadınlardan polemik çıkmaz

        Hadise'den U dönüşü… Verdiği konserin ardından Norm Ender'in 'Mekânın Sahibi' adlı şarkısının sözlerinden alıntı yaparak, "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım" şeklinde gönderide bulunan Hadise, başlattığı 'Bebe' polemiğini sona erdirdi. İrem Derici de U dönüşünde kendisine eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 08:39 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:43
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        Hadise, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser vermişti.

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        38 yaşındaki ünlü şarkıcı, geceden bir fotoğrafı Norm Ender’in ‘Mekânın Sahibi’ adlı şarkısının sözlerinden alıntı yaparak paylaştı; "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım."

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        "BEBELER DE HER ŞEYİ BİLİYORLAR"

        Aynı yerde birkaç gün önce konser veren Ece Seçkin, Hadise'nin gönderisini üzerine alarak Ezhel'in 'Lolo' adlı şarkısından yaptığı alıntıyla karşılık verdi; "Bebeler de her şeyi biliyorlar."

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        İrem Derici de Ece Seçkin’e destek vererek; “Senin özgünlüğünün onların dış görünüşünden daha sağlam olmasından hoşlanmazlar” sözleriyle tartışmaya katıldı.

        Hadise'nin gönderisini Ece seçkin üzerine aldı almasına ama asıl adresinin Aleyna Tilki olduğu ileri sürüldü. Zira; Tilki, Hadise ve Gülşen'in de aralarında bulunduğu Avrupa turnesi kadrosundan çıkarılmıştı. Bunun nedeni de Hadise'nin genç meslektaşını kadroda istememesi olduğu iddia edildi.

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        "BU GÜZEL VE BAŞARILI KADINLARDAN İSTEDİĞİNİZ O POLEMİK ASLA ÇIKMAZ"

        Göndesiyle polemik başlatan Hadise, U dönüşü yaptı. Hadise, "Bu güzel ve başarılı kadınlardan istediğiniz o polemik asla çıkmaz arkadaşlar ama daha çok eğleniriz, o ayrı. Aleyna da, İrem de, Ece de dinlemekten ve izlemekten çok keyif aldığım kadınlar. Her birimiz kendi yolunda ilerleyen çok başarılı kadınlarız" şeklinde konuştu.

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        "BİRBİRİMİZE DESTEK OLARAK DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ"

        Hadise, sözlerini; "Elbette düştüğümüz, kalktığımız anlar olacaktır ve oldu da... Ama hep birbirimize destek olarak daha da güçleneceğiz. Çünkü daha çok şarkılar söyleyeceğiz ve dans edeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

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        "HASTASIYIM BİLİYORSUN"

        İrem Derici de meslektaşının U dönüşüne eşlik ederek; "Hastasıyım biliyorsun..." dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #hadise
        #Ece Seçkin
        #Aleyna Tilki
        #irem derici
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