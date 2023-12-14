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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: İBB'ye ait Beşiktaş'taki 2 bin 882 metrekarelik arsa 665 milyon TL'ye satıldı!

        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2 bin 882 metrekarelik, İSPARK açık otoparkının da aktif olarak hizmet verdiği Beşiktaş'ta bulunan arsa satıldı. Arsa, iki isteklinin bulunduğu kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede, 665 milyon liraya KİPTAŞ A.Ş ve İstanbul İmar A.Ş ortaklığına satıldı. Arsanın, 11 kat iznine sahip olduğu ve zemin altı otopark-turizm-ticari yapı inşa izni bulunduğu öğrenildi. Satış sırasında İBB Encümeni ile KİPTAŞ Genel Müdürü arasında gerçekleşen fiyat diyalogu ise dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:34
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        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Dikilitaş Mahallesi'ndeki; İSPARK otoparkının da hizmet verdiği 2 bin 882 metrekarelik arsa, Saraçhane'deki İBB Encümen Salonu'nda ihaleyle satışa sunuldu.

        KAPALI TEKLİF USULÜYLE YAPILDI

        DHA'da yer alan habere göre 'kapalı teklif usulüyle' gerçekleştirilen ve iki farklı şirketin tekliflerinin yer aldığı ihalede IC İçtaş A.Ş'nin ve KİPTAŞ A.Ş - İstanbul İmar A.Ş ortaklığının kapalı zarf içerisinde iletilen teklifler, İBB Encümen üyeleri huzurunda açıldı.

        640 MİLYON TL'LİK TEKLİFLE AÇIK ARTIRMA

        İBB tarafından 628 milyon 500 bin lira tahmini satış bedeli belirlenen arsa için sunulan iki teklif sonrasında; KİPTAŞ A.Ş - İstanbul İmar A.Ş ortaklığının 640 milyon liralık ilk teklif bedeli, açık artırma yöntemine geçilme kararı alınan ihalede başlangıç bedeli olarak belirlendi.

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        665 MİLYON TL'YE KİPTAŞ VE İSTANBUL İMAR A.Ş. ALDI

        Encümen üyelerinin kararıyla iki isteklinin artırım tekliflerinin minimum sınırı ise, 5 milyon lira oldu. İki teklif verenin sırayla gerçekleştirdiği 5 milyon liralık artırımlar sonrası 660 milyon lirayla KİPTAŞ A.Ş.-İstanbul İmar A.Ş ortaklığı ihalede, tek teklif veren olarak kaldı. Encümenle anlaşma sağlanmasıyla; taşınmazın son bedeli 665 milyon lira olarak belirlenip, KİPTAŞ A.Ş - İstanbul İmar A.Ş ortaklığı tarafından satın alındı.

        ARSA 11 KAT İÇİN İZİNLİ

        İhaleye dair belge ve sözleşmeleri ortaklık adına KİPTAŞ A.Ş Genel Müdürü Ali Kurt imzaladı. Satışı gerçekleştirilen arsanın 11 kat izninin bulunduğu ve turizm-ticaret alan kullanımına ve zemin altı otopark kullanım iznine sahip olduğu öğrenildi.

        MERKEZİ BİR KONUMDA

        Alanın, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu Metrobüs durağı, Beşiktaş'a da ulaşım sağlanan M7 Metro Hattı'nın istasyonları, Zincirlikuyu ve Levent'te bulunan AVM ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yakın bir konumda olduğu görüldü.

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        İBB ENCÜMENİ İLE KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ ARASINDA FİYAT DİYALOĞU

        Satış sırasında, İBB Encümen üyeleri ve Encümene başkanlık yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un satış bedeli diyaloğu dikkat çekti.

        660 milyon liralık son teklif verildiğinde encümen üyeleri KİPTAŞ´ın teklifi bir miktar artırmasını istedi. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, bir encümen üyesinin, "Teklifi bir miktar artıralım" söylemine, "Sembolik olarak 1 lira artıralım, o kadar. Biz de maaş ödüyoruz biliyorsunuz" diye cevap verdi.

        Encümen üyesi Hayriye Çiçek, "Maaş ödeyemiyorsanız ihalede ne işiniz var" sözleriyle KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a yüklendi. KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt ise, "Başkanım şimdi o da bizi sıkıntıya sokar. Parayla ilgili bir sorunumuz yok, birçok kişinin maaşını ödüyoruz" şeklinde yanıt verdi.

        Diyaloga dahil olan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın, "666 milyon lira yapalım, yakışıklı bir rakam olsun" teklifine KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt, "Sonuçta kamu kaynağı kullanıyoruz o da sorgulanır, 660´a aldığımız bir şey. Usulen 1 lira artıralım, 1 lirayla kalırsak bizim için de güvenli olur." diye cevap verdi. Çağlar´ın "665 milyon lira diyelim, hayırlı olsun" sözleri sonrasında KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt, "Tamam, siz nasıl takdir edersiniz başkanım" diyerek 665 milyon liralık fiyatı onayladı. Böylece İBB'ye ait 2 bin 882 metrekarelik arsa 665 milyon liralık bedelle KİPTAŞ A.Ş. - İstanbul İmar A.Ş. ortaklığına satıldı.

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