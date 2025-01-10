47. ABD Başkanı Donald Trump'ın sus payı davasında karar aşamasına gelindi. Trump, mahkemeye çevrim içi olarak katıldı. Dava sürerken, Trump'ın avukatı Todd Blanche savunma yaptı.

Söz alan Trump "Bu dava, felaket bir deneyim oldu. New York mahkemeleri için bir aksama olarak görüyorum. Bu siyasi bir cadı avı. Ben mâli kayıtlardan ötürü mü suçlanıyorum? Herkes açık olmalı. Beni karalamaya çalıştılar, bu sayede seçimi kaybedeceğimi düşündüler ancak bu işe yaramadı." dedi.

Donald Trump, hâkime "âdil bir şekilde yargılanmadım. Size çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hâkim, son hüküm olarak şartsız tahliye kararı verdi. Donald Trump bu sayede hapis cezası almayacak.