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        Donald Trump'ın sus payı davasında şartsız tahliye kararı çıktı

        47. ABD Başkanı Donald Trump'ın sus payı davası görülmeye başlandı. Trump'ın avukatı Todd Blanche savunma yaptı. Hâkim, son hüküm olarak şartsız tahliye kararı verdi. Donald Trump bu sayede hapis cezası almayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 18:00 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:19
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        Donald Trump şartsız tahliye edildi
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        47. ABD Başkanı Donald Trump'ın sus payı davasında karar aşamasına gelindi. Trump, mahkemeye çevrim içi olarak katıldı. Dava sürerken, Trump'ın avukatı Todd Blanche savunma yaptı.

        Söz alan Trump "Bu dava, felaket bir deneyim oldu. New York mahkemeleri için bir aksama olarak görüyorum. Bu siyasi bir cadı avı. Ben mâli kayıtlardan ötürü mü suçlanıyorum? Herkes açık olmalı. Beni karalamaya çalıştılar, bu sayede seçimi kaybedeceğimi düşündüler ancak bu işe yaramadı." dedi.

        Donald Trump, hâkime "âdil bir şekilde yargılanmadım. Size çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Hâkim, son hüküm olarak şartsız tahliye kararı verdi. Donald Trump bu sayede hapis cezası almayacak.

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