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        Haberler Spor Transfer Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü! - Futbol Haberleri

        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!

        Mikautadze transferi için uzun süredir uğraş veren Galatasaray'da ibre yine Fransa'ya, Amine Gouiri'ye döndü

        Giriş: 10.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:08
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        Galatasaray'da transferin açılmasına günler kala hareketlilik artışa geçti.

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        Okan Buruk'un talepleri doğrultusuna çalışmalar yürüten sarı-kırmızılıların gözü Fransa'ya döndü.

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        Bir süredir Lyon ile Mikautadze için müzakereler yürüten Cimbom alternatiflere de yönelmeye başladı.

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        Lyon'un 18+3 milyon Euro'luk teklifi reddetmesi üzerine Rennes'in 24 yaşındaki Cezayirli futbolcusu Amine Gouiri gündeme alındı.

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        Galatasaray, Fransa'da yayıncı kuruluş ile yaşanan maddi problemden kaynaklı kulüplerin gelir elde etme politikasını kullanmayı hedefliyor.

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        Scout ekibinin uzun süredir mercek altında tuttuğu Gouiri için harekete geçildi.

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        Galatasaray, Rennes kulübüyle resmi temaslara başladı ve 14+2 milyon Euro'luk teklifini iletti.

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        Fransız kulübü, Galatasaraylı yetkililere Gouiri için yapılan teklifi revize etmelerini istedi.

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        Rennes'in 24 yaşındaki Cezayirli için beklentisi 18-19 milyon Euro civarında.

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        Galatasaray Mikautadze için son bir girişimde daha bulunacak.

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        Sarı-kırmızılı kulüp liste başı olan Gürcü oyuncuda yeşil ışık göremezse Gouiri için kolları sıvayacak.

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        Mikautadze gibi Lyon altyapısından yetişen Gouiri 2020 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Nice'e transfer oldu.

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        Burada parlayan ve Fransa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasına giren Gouiri Eylül 2022'de 28 milyon Euro ile Rennes'in yolunu tuttu.

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        Ekim 2023'te milli takım tercihini Cezayir'den yana kullanan Gouiri A Milli Takımının formasını 6 kez terletip 1 gol kaydetti.

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        Bu sezon Rennes ile 16 maça çıkan Gouiri 2 gol 1 asistlik performan sergiledi.

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