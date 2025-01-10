Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
Mikautadze transferi için uzun süredir uğraş veren Galatasaray'da ibre yine Fransa'ya, Amine Gouiri'ye döndü
Galatasaray'da transferin açılmasına günler kala hareketlilik artışa geçti.
Okan Buruk'un talepleri doğrultusuna çalışmalar yürüten sarı-kırmızılıların gözü Fransa'ya döndü.
Bir süredir Lyon ile Mikautadze için müzakereler yürüten Cimbom alternatiflere de yönelmeye başladı.
Lyon'un 18+3 milyon Euro'luk teklifi reddetmesi üzerine Rennes'in 24 yaşındaki Cezayirli futbolcusu Amine Gouiri gündeme alındı.
Galatasaray, Fransa'da yayıncı kuruluş ile yaşanan maddi problemden kaynaklı kulüplerin gelir elde etme politikasını kullanmayı hedefliyor.
Scout ekibinin uzun süredir mercek altında tuttuğu Gouiri için harekete geçildi.
Galatasaray, Rennes kulübüyle resmi temaslara başladı ve 14+2 milyon Euro'luk teklifini iletti.
Fransız kulübü, Galatasaraylı yetkililere Gouiri için yapılan teklifi revize etmelerini istedi.
Rennes'in 24 yaşındaki Cezayirli için beklentisi 18-19 milyon Euro civarında.
Galatasaray Mikautadze için son bir girişimde daha bulunacak.
Sarı-kırmızılı kulüp liste başı olan Gürcü oyuncuda yeşil ışık göremezse Gouiri için kolları sıvayacak.
Mikautadze gibi Lyon altyapısından yetişen Gouiri 2020 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Nice'e transfer oldu.
Burada parlayan ve Fransa futbolunun gelecek vadeden isimleri arasına giren Gouiri Eylül 2022'de 28 milyon Euro ile Rennes'in yolunu tuttu.
Ekim 2023'te milli takım tercihini Cezayir'den yana kullanan Gouiri A Milli Takımının formasını 6 kez terletip 1 gol kaydetti.
Bu sezon Rennes ile 16 maça çıkan Gouiri 2 gol 1 asistlik performan sergiledi.