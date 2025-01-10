Ogün Samast’a zaman aşımı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten yargılandığı 12 sanıklı davada karar açıklandı. Ogün Samast ve 6 sanığa zaman aşımından düşme kararı verildi. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet verildi. Adem Sağlam'a örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi.
Giriş: 10.01.2025 - 16:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:33
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